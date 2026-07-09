▲北市嚴防巴威颱風，蔣萬安昨日會議中罕見訓下屬「沒提需求就當你們萬全準備」。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

「颱風政治學」是台灣政治生態特有的產物，若處理好，政治聲望扶搖直上，但處理不慎，就惹上「不與民胞物與」的罵名。台北市長蔣萬安昨日主持災害應變中心聽取巴威颱風相關整備時，罕見公開向公務員撂重話，似乎可見六月內湖淹大水，不僅被賴清德總統當面洗臉，還遭藍綠議員慘電等陰影未散，市政及選舉連動下，此次強颱巴威無疑是對蔣萬安的一次壓力測試。

蔣萬安昨日在會議中要求各區公所回報整備情形，隨後詢問各區公所有無需要沙包、機具等設備？文山區公所應變中首先提出兩點協助，讓蔣聽完後大讚，「很好！文山區有主動提出兩點要求」，指示局處協助處理。蔣萬安隨後詢問，「其他區公所還有沒有提出？」眼見無人回應，蔣便撂下重話，「其他區公所沒有提出？那我就覺得你們做好萬全準備喔！就不要屆時給我發生任何有要緊急調度的情事。」此話一出，網路上就有人認為蔣是公開霸凌公務員。

蔣萬安的嚴厲其來有自，回顧上個月中下旬米克拉颱風的外圍環流，造成內湖地區20年未見的淹水，山坡地崩塌，居民怨聲載道，除了蔣萬安臉書遭民眾灌爆「咕嚕咕嚕」表達不滿，連國民黨籍台北市議員游淑慧都痛批市府機具調度太慢，根本是沒了螺絲。上週「孚佑帝君成道三獻大典」總統賴清德、台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋同台，賴也藉機暗批蔣，內湖淹水4、50年來罕見，希望地方政府檢討原因，並盛讚綠委沈伯洋為災民爭取補助，藉由風災「踩蔣捧沈」。

年底九合一選戰已漸漸白熱化，雖然國民黨還未正式提名蔣萬安，但選戰早已開打，蔣萬安掛在嘴上的口頭禪，是專注市政，以爭取民眾認同。近來面對致癌油問題，蔣萬安除了展現北市積極應對作法外，也砲打中央政府蓋牌，更是點名行政院長卓榮泰與賴清德總統有愧人民的信任需要道歉。而面對來勢洶洶的強颱巴威，蔣萬安則罕見在公開場合向公務員說重話，提醒所有公務員都要上緊發條，展現市長魄力。

另外，面對巴威颱風週五下半天才可能侵襲台北市，民眾會關心是否放颱風假？颱風假會不會只有半天？據此蔣萬安也表態，還是會以整天為原則，就怕擔心步上2016年的莫蘭蒂颱風、梅姬颱風，時任台南市長賴清德判斷失準，只放「半天假」，最後被民眾怒轟是「賴半天」的後塵。

身為藍營母雞、首都市長的蔣萬安動見觀瞻，一舉一動都會被放大檢視，災害來臨時，也是對他的臨時抽測，從災前預警、放不放假、勘災應變、災後補救，還有太多「學分」要修，更考驗臨場反應，不光是投入關心就會得分，許許多多的「眉角」要顧及，否則稍不小心一個用詞不精確，動輒被輿論「掃到颱風尾」，如何因應巴威颱風，蔣萬安如履薄冰。