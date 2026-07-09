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網路留言板開九合一選舉地下賭盤　英國男當組頭半年賺13萬

記者鄧木卿／台中報導

台灣年底將進行九合一選舉，1名36歲英國籍跨國公司外派到台灣工作的男子，去年12月就在網路留言板開設27個選舉賭盤，投注者要以虛擬貨幣購買代幣才能下注，每下注100元，他可抽3元，直到今年5月落網，已從中獲利13萬多元，日前已被檢方依違反選罷法、賭博罪緩起訴。至於是否會被遣送出境，將由移民署決定。

▲▼刑事局說明，英籍外派人員如何利用網路留言板開設九合一地下賭盤。（圖／警方提供，下同）

▲▼刑事局說明，英籍外派人員如何開設九合一地下賭盤。（圖／警方提供，下同）

刑事局偵查第六大隊去年12月網路巡邏時，發現有人在留言平台以年底選舉結果作為投注標的，恐涉及非法賭博，因此運用區塊鏈金流分析技術，追查賭盤運作及資金流向，經交叉比對數百筆交易紀錄與網路登入軌跡，透過鑑識技術還原帳號資料及IP位置，今年5月20日在台中市中區一間商旅逮捕該名外籍男。

警方表示，該留言平台投注者全是匿名，先以1美金的虛擬貨幣購買100元代幣，再以代幣下注並作為日後結算工具，藉此避開傳統金融金流，增加追查難度，此外，該名外籍男子由於不了解台灣的參選人，因為僅單純用藍綠黨籍作為下注標的，而非寫出候選人姓名。

▲▼刑事局說明，英籍外派人員如何利用網路留言板開設九合一地下賭盤。（圖／警方提供，下同）

警方5月將外籍男子拘提到案，查扣作案手機1支，全案依違反公職人員選舉罷免法、賭博等罪嫌，移送雲林地檢署偵辦，檢察官調查後將他處分緩起訴。

刑事局呼籲，選舉賭盤不僅涉及賭博犯罪，更可能透過操縱賠率、散布假訊息等方式影響選情與社會秩序，嚴重危害民主制度與選舉公平性。尤其犯罪集團逐漸結合區塊鏈、虛擬貨幣及境外平台進行犯罪，增加查緝難度，警方將持續強化科技偵查能量，全面掃蕩地下賭盤與不法金流，以維護乾淨、公平之選舉環境。

▲▼刑事局說明，英籍外派人員如何利用網路留言板開設九合一地下賭盤。（圖／警方提供，下同）

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