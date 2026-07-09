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撿到3.5萬元錢袋「載客忙到忘記」　運將挨告喊冤仍吞敗

記者黃翊婷／綜合報導

計程車司機阿哲（化名）今年1月間撿到一個黑色的錢袋，裡面裝有3.5萬元現金，但他聲稱因為忙著要去載客，不慎忘了這件事情，並非故意不將錢袋送交警局。然而，高雄地院法官審理之後，仍依侵占其他離本人所持有之物罪，判處阿哲罰金5000元。

▲汽車,方向盤,交通,行人地獄,斑馬線,馬路,紅燈,路口,轎車,車頂,車輛。（圖／ETtoday資料照）

▲阿哲撿到錢袋，辯稱載客太忙忘記送交警局，因而挨告。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，失主今年1月行經高雄市明華路時，遺失一個裝有現金3.5萬元的黑色錢袋，該錢袋後來被阿哲撿。阿哲辯稱，他真的沒有侵占意圖，只是撿到錢袋後就放在車上，後來不小心忘記了。

高雄地院法官認為，經比對阿哲在接受警詢、偵訊以及法院審理時的說詞，他始終堅稱是因為要執行載客業務，才會忘記將錢袋交給警方，而且他原本打算把錢袋送到住家附近的派出所。

法官指出，現今警局、派出所設立數量不少，網路也很方便查詢位置，阿強自己也說一般撿到遺失物都會送到警局，但在本案發生當下，阿強有車子可以使用，將撿到的錢袋送交鄰近警局，不至於耗費過多時間，何必選擇「帶著等到返回住處附近的派出所再送交」。

法官表示，況且阿強平時靠經營計程車維生，經常使用該車輛，他的智識程度、社會經驗也與常人無異，實在難以想像他會將「放在車上的錢袋」忘記。

最終，法官沒有採信阿強的說詞，仍認定他具備侵占之不法所有意圖及犯意，考量到他始終否認犯罪，於是依犯侵占其他離本人所持有之物罪，判處他罰金5000元，得易服勞役5日。全案仍可上訴。

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