颱風天暴雨撐傘沒用！醫曝「最強雨具組合」：以免失溫

▲颱風夾帶狂風豪雨，醫師提醒淋雨後請盡快換掉濕衣、濕襪，並擦乾身體和頭髮，必要時洗個溫水澡。（圖／CTWANT）

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強颱來襲夾帶滂沱大雨，即使民眾攜帶雨具出門，在強風豪雨之下依舊有很大的機率「全身溼答答」，醫師提醒下雨天與其多帶一把傘，不如「選對雨具」，避免遭淋濕的窘境。

胸腔暨重症科醫師黃軒在臉書發文提到，很多人以為有撐傘、有穿雨衣應該就不會淋濕，「回到家、到了辦公室，才發現：鞋子濕了、褲管濕了、頭髮濕了、袖口也濕了。」黃軒解釋雨水不一定是從上方來，還有側風帶來了雨水、車輛濺起的積水、地面反彈的水花，以及雨衣袖口、領口、褲管滲進的雨水，加上沒防水功能的背包、鞋子，都是「全身溼」的因素。

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黃軒表示長時間潮濕除讓人不舒服外，也可能增加足癬（香港腳）、皮膚浸潤、起水泡、失溫風險（尤其伴隨冷風時）等狀況，「因此，真正重要的不只是「有沒有帶雨具」，而是雨具有沒有把全身都保護好。」黃軒說。

至於下雨天哪種雨具最防濕？黃軒認為如想保持全身乾爽、降低失溫風險，各大裝備防濕效果大致如下：

1.兩件式雨衣（95–99%）

幾乎全身防水，最適合騎機車、自行車

2.雨鞋（90–95%）

保護最容易泡水的雙腳，降低水泡、足癬（香港腳）風險

3.防水背包／背包防雨套（85–95%）

保護筆電、手機、文件，避免「人沒濕，電腦先泡水」

4.長版雨衣（70–85%）

穿脫方便，但褲管、小腿遇大雨或強風仍容易淋濕

5.撐雨傘（40–70%）通常大雨無效

只能遮上半身，鞋子、褲子仍常被雨水淋濕。

如果遇大雨只能選一樣，該買什麼？黃軒建議如步行通勤者，長版雨衣比雨傘更可靠，大雨時可再搭配雨鞋；機車騎士則優先選擇兩件式雨衣加雨褲，並搭配雨鞋，防護最完整；而經常攜帶筆電或相機的民眾，除了自身防水，也別忽略防水背包或背包防雨套。

黃軒提醒真正增加不適與失溫風險的，往往不是下雨，而是長時間穿著濕衣、濕襪，而最完整的防濕組合為兩件式雨衣，搭配雨鞋或防水鞋，也別忘防水背包或加上背包防雨套，淋雨後請盡快換掉濕衣、濕襪，並擦乾身體和頭髮，必要時洗個溫水澡。

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