台南警少年隊大數據判讀建功　24小時販毒「小蜜蜂」集團

記者林東良／台南報導

台南市警少年警察隊持續向上溯源追查毒品來源，運用大數據分析系統比對犯罪情資，循線查獲以綽號「傑哥」的20多歲男子為首的4人「小蜜蜂」販毒集團，查扣第三級毒品卡西酮混合型毒品咖啡包100包，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警察局少年警察隊運用大數據分析，瓦解24小時駕車販毒「小蜜蜂」集團，查扣第三級毒品咖啡包100包。（記者林東良翻攝，下同）

警方發現，該集團採取24小時輪班駕車販毒方式，全天候在台南市各行政區流竄交易，宛如「行動毒品便利店」，只要接獲訂單便立即駕車送毒，俗稱「販毒小蜜蜂」。



少年隊副隊長沈昭仁表示，該販毒集團企圖藉由不斷移動規避警方查緝，經少年隊派員長期監控蒐證，報請台南地檢署毅股檢察官董詠勝指揮，並聲請搜索票、拘票，最終在集團據點查扣第三級毒品卡西酮混合型毒品咖啡包100包。全案訊後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方指出，少年隊在毒品溯源過程中，利用大數據分析系統進行情資解析，掌握該4人販毒集團以24小時輪班方式駕車販毒，販售毒品給各地藥腳。一旦懷疑車輛遭警方鎖定，便立即更換作案車輛，主要在台南一帶流竄販毒。

警方進一步查出，該販毒集團將北區某鐵皮屋作為活動據點。少年隊歷經數月跟監蒐證，見時機成熟後，報請台南地檢署指揮並聲請搜索票、拘票，同時集結麻豆、善化、第一、第三、第四、第五、第六分局及保安警察大隊特殊任務編組等警力，兵分六路展開查緝行動。

保安警察大隊特殊任務編組於7日下午對集團據點進行強勢攻堅，確認販毒集團成員全數遭控制後，警方隨即聯繫埋伏在藥腳住處附近的警力同步行動，將5名藥腳查緝到案。

警方隨後在據點內查獲第三級毒品卡西酮混合型毒品咖啡包100包，現場搜索時也發現多項賭具，研判犯嫌也將該處作為流動賭博場所。4名販毒集團成員與5名藥腳均坦承犯案，全案訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。



台南市警察局少年警察隊表示，毒品不僅嚴重戕害社會治安，也危害青少年身心健康，近來更接連發生毒駕致死案件，對無辜用路人造成重大威脅。此次警方成功向上溯源、瓦解販毒網絡，除阻斷毒品流入市面，也有助降低毒駕風險，展現警方打擊毒品犯罪的決心與專業能力。



少年隊強調，未來將持續強化查緝作為，全面阻斷毒品流入市面，貫徹政府「毒品零容忍」立場，全力守護市民安全與社會治安。