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台北市嚴堵致癌油　許甫提醒：長者共餐據點也要查

▲▼台灣民眾黨副秘書長許甫。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨台北市松山信義議員參選人許甫。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

中聯油品致癌物苯駢芘超標案持續延燒，台北市政府積極針對學校營養午餐的原料供應做處理，但台北市議員參選人許甫提醒，「全台北市天天在鄰里據點共餐的長輩們，有沒有被納入這波食安防線裡？」呼籲衛生局與社會局應立刻橫向聯繫，主動清查全台北市共餐據點的用油狀況，拉出食安網清查漏網之魚。

針對近期的油品風暴，許甫說，台北市政府在第一時間清查轄內學校營養午餐，果斷要求全面停用問題油品與相關醬料，這波守護校園健康的「超前部署」確實值得肯定，「但是，全台北市天天在鄰里據點共餐的長輩們，有沒有被納入這波食安防線裡？」

許甫指出，還記得「長輩據點共餐」的政策初衷，是前市長柯文哲任內大力推動的核心政績，當初的用意非常溫暖且實用：讓長輩願意走出家門，到社區走動、社交，有效延緩失能與失智；同時透過天天共餐，讓第一線的里長和志工能精準掌握長輩的身心狀況。

許甫說，這張原本用來守護長輩的社福網，在毒油風暴席捲下，現在極可能暴露出防禦的真空，共餐是為了長輩健康，不是為了讓他們當受災戶。

許甫表示，這波毒油不只影響大豆沙拉油，最新進度是連原本清查範圍之外的「泰山調和油」也被驗出一級致癌物「苯駢芘」超標。證明問題油品可能早就化身成各種調和油、再製醬料（如沙茶醬、沙拉醬），悄悄滲透進日常飲食中。

許甫指出，對長輩而言，「苯駢芘」不僅具備高度致癌風險，還會導致「全身性慢性發炎」。長輩的身體代謝慢、解毒能力本就隨年齡下降，慢性發炎會直接加劇心血管疾病，削弱免疫系統。這種傷害，長輩的身體真的禁不起，清查動作一刻都不能等。

許甫說，鄰里共餐據點的廚房多半是由里辦公處、民間協會的志工自主管理，食安的專業資訊與檢驗能力，不應責任轉嫁在他們身上。為了避免在不知情的情況下，誤用了受污染的油品或醬料，政府千萬不能等閒視之。

許甫表示，衛生局與社會局應立刻橫向聯繫，主動清查全台北市共餐據點的用油狀況，拉出食安網清查漏網之魚。宣導功夫也不能少，也應主動提供「問題油品與醬料懶人包」給各里里長與據點負責人，幫志工們精準把關。台北市既然能把校園食安管好，就一定有能力把社區長輩的餐盤守住，別讓照顧長輩的善意，變成了食安的漏洞。

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