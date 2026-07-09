被酸不敢談致癌油　黃暐瀚曝看法：衛福部長該罵甚至下台

▲黃暐瀚 。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

中聯油脂致癌油風暴持續延燒。對此，媒體人黃暐瀚今（9日）表示，有一群謎樣網友洗版「黃暐瀚都不敢談」，但自己週一就談了，一樣的話，再講一次「食安兩ㄉㄠˋ：要知道，不吃到」，用最快速度公布所有清單，讓民眾警覺；用最高規格「通通預防性下架」，讓民眾「絕對不會再吃到」。他也強調，衛福部與食藥署過去幾天的反應不及格，部長該罵，甚至下台。

黃暐瀚表示，網路上存在一群謎樣的網友，會針對一些特定議題，洗版留言。上次「日菲漁業協定」，拼命洗「黃暐瀚都不敢談」！這次「油品風暴」，繼續洗「黃暐瀚都不敢談」！

黃暐瀚表示，事實是，日菲漁業事件，自己在廣播至少談過「三次」，上節目也談，沒有不談；這次油品風暴自己週一早上廣播就談，還談了整整兩段，不過這群謎樣網友顯然不知道，拚命洗，真可笑。

黃暐瀚強調，一樣的話，今天再講一次「食安兩ㄉㄠˋ：要知道，不吃到」！要用最快速度公布所有業者、廠商、產品清單，讓民眾警覺；要用最高規格「通通預防性下架」，讓民眾放心「絕對不會再吃到」。兩句話，講完。

黃暐瀚說，衛福部與食藥署過去幾天的反應不及格，部長該罵，甚至下台。至於北市開罰南僑，是因為未在第一時間通報主管機關（只通報了油品來源），所以北市罰他 300萬，事情清楚簡單，沒有藍綠問題。