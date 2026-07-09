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開第一槍！不管批號...陳其邁「3原則」下令18款致癌油全下架

▲▼中聯問題油品下游清單。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局追查問題油品下游。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

繼中聯油脂大豆沙拉油檢出「苯駢芘」超標，泰山好理調和油也被查出致癌物超標，原料同樣來自中聯油脂5月份同產線原料油品，顯示致癌油風險擴大。高雄市長陳其邁今（9）日指示，依食安法相關規定，對中央公告18款風險油品，「不論批號、規格、效期、販售通路或用途，全市一律於7月10日24時前停止販售使用、下架」。

陳其邁強調，「食品安全沒有灰色地帶，也不能讓業者擅自以品項或批號切割風險。」既已發現不同生產日期、不同批號問題產品皆與中聯同產線原料油或製程有關，就應以最嚴格標準處理。所以只要是中央公告泰山、福懋、福壽18項及混合到中聯調和油之風險油產品，不論批號全面要求預防性下架。市府也建議中央或地方主管機關，立刻就所有中聯及泰山、福懋、福壽相關庫存油品予以封存並全面檢驗，釐清風險。

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衛生局強調，依《食品安全衛生管理法》第7條第5項第15條第1項第3款以及第41條第1項第4款規定，食品業者於發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣，並通報主管機關。

衛生局指出，致癌油風險從原本單一批號已擴及不同生產日期、不同批號，顯示同產線原料油品符合「有危害衛生安全之虞」，需進行預防性管理，所有業者不得再以批號差異延遲下架。

▲▼中聯問題油品下游清單。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲18款問題油品不論批號、規格、效期，高雄即日起全面下架。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市政府說明，即日起轄內所有食品業者，凡持有、販售、使用或加工到泰山、福懋、福壽18項及混合到中聯調和油風險油產品應立即完成下列事項：

一、凡屬公告18項及混合到中聯調和油風險油產品不論批號，立即停止販售、停止使用、停止供餐及停止加工。
二、所有庫存立即下架封存，並保留完整進貨、出貨、退貨、庫存及使用紀錄。
三、通知下游業者、機構及消費者辦理退換貨。
四、不得以分裝、改標、轉售、轉供、改作其他用途或移轉庫存方式規避查核。
五、不得以批號不同、未達特定使用比例、尚待檢驗或尚未接獲上游通知作為延遲下架理由。
六、業者(泰山、福懋、福壽)需提出第三方標準實驗室檢驗合格報告、或經中央或地方主管機關查驗合格，確保安全無虞後，方得以重新上架。

▼致癌油18品項「包裝、批號」公布。（圖／食藥署提供）

致癌油18品項「包裝、批號」公布。（圖／食藥署提供）

致癌油18品項「包裝、批號」公布。（圖／食藥署提供）

致癌油18品項「包裝、批號」公布。（圖／食藥署提供）

致癌油18品項「包裝、批號」公布。（圖／食藥署提供）

衛生局表示，對以上相關要求，市府食安小組已啟動擴大稽查，呼籲所有業者落實食品安全自主管理，只要發現產品涉公告風險油品品項，即依法下架，若涉通報不實、隱匿流向、規避查核、未主動下架，或明知產品涉有風險仍繼續販售、使用、供餐、加工等情事，衛生局將依法裁處，情節重大者並移請司法機關偵辦。

陳其邁重申，市府對食品違規零容忍，對食品安全更是無妥協，本案處理即採「不以批號切割風險，不以比例稀釋責任，不以等待檢驗延誤下架」原則，凡油品涉風險，全市通路即刻下架停用，市府食安小組會持續追查，不會讓疑慮油品留在架上，不會讓風險產品進入餐桌，更不會讓業者用模糊說法迴避法律責任。

衛生局也提醒，民眾近期如購買泰山、福懋、福壽相關油品，請立即檢視產品名稱是否屬中央公告18項及混合到中聯調和油風險油產品。凡屬公告品項，不論批號，請暫停使用並保留發票、購買憑證及產品包裝，依原購買通路辦理退換貨。民眾若發現仍有業者販售或使用公告風險油品，可向高雄市政府衛生局通報；如有消費爭議，可撥打1950全國消費者服務專線。

▲高雄全面下架18款問題油品。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄全面下架18款問題油品。（圖／記者許宥孺翻攝）

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