巴威颱風減弱了！氣象主播貼「2日衛星圖」對照　紫色雲團變少

▲颱風減弱。（圖／翻攝自戴立綱Threads）



記者施怡妏／綜合報導

強烈颱風巴威步步進逼台灣，周五晚到周日晨全台嚴防狂風驟雨，不少民眾緊盯颱風動向。知名氣象主播戴立綱貼出昨（8）日與今（9）日的衛星雲圖，可以看到颱風仍維持清晰環流，但雲系分布較前一天略顯鬆散，「沒有增強，只有減弱！」



2日衛星雲圖對照 巴威減弱



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知名氣象主播戴立綱在Threads發文，貼出兩張巴威颱風的衛星雲圖，一張為8日凌晨5時20分的觀測影像，另一張則是9日凌晨5時20分影像，並說「看出來了吧，沒有增強，只有減弱。 懂吧！」

根據衛星雲圖顯示，8日颱風中心結構完整，颱風眼相當明顯，核心區域呈現鮮豔的粉紅與紫紅色，周邊伴隨大範圍紅白色強對流雲系，整體雲場分布集中，外觀相對緊密。

不過一到9日，颱風仍維持清晰環流，仍有紫紅與白色強降雨區，但雲系分布較前一天略顯鬆散，紫色區也變少了，部分外圍雲帶有向外延伸情形，核心對流區集中度似乎下降。

貼文曝光，網友紛紛表示，「還是蠻強的，只有超強跟普通強的差別」、「結構有點鬆散」、「懂了，但大家比較關注的是周五還是周六到，這才是重中之重」、「有耶，紫白色減少了」、「不管颱風大小，防颱準備還是要的」。

▲巴威颱風路徑潛勢預報。（圖／翻攝自中央氣象署）



巴威放慢 影響時間延後



根據氣象署最新觀測，巴威颱風今天上午8時中心位置在北緯18.4度，東經129.8度，以每小時18公里速度，向西北進行，較過去6小時略為加速。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，強度略為減弱，7級風平均暴風半徑380公里。

林得恩在「林老師氣象站」臉書指出，周三巴威颱風因向北分量開始增多，速度一度下修，也導致原本預計發布海警及陸警的時間，分別延後至今日下午以及周五清晨；而暴風圈脫離陸上警戒與海警警戒範圍的時間，也跟著延後到周日的清晨以及周日上午。