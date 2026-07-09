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父遭「阿姨」圍巾勒暈致死　兒曝不提告不求償理由...她獲輕判

▲▼馬女勒死林男。（AI協作圖／記者許權毅製作，經編輯審核）

▲馬姓女子用圍巾勒死男友林男，林男兒子替阿姨求情，認為阿姨長期照顧酗酒父親很辛苦。（AI協作圖／記者許權毅製作，經編輯審核）

記者許權毅／台中報導

台中市一名林男與馬姓女子交往13年，雙方因為林男長期無業酗酒爭吵，馬女用圍巾把林男勒暈，林男因此頭部撞擊地面，導致頭頸骨折與顱內出血身亡。林男兒子說，阿姨馬女長期照顧爸爸、扛家計，知道爸爸個性，真的蠻辛苦的，也不是故意要害死爸爸，不提告、不求償，法院以傷害致死罪輕判3年6月。

檢警調查，馬女（59歲）與林男（60歲）交往13年，雙方同居在台中市東區一處社區。2025年2月9日20時許，雙方在社區大廳發生爭執，馬女先抓住林男推撞至社區信箱前，再抓起林男脖子上的圍巾，用力勒緊12秒，林男因此昏厥倒地，一旁管理員上前發現異狀報案。

但是救護人員到場時，林男恢復意識，表示不需要就醫，由馬女陪同下返回自家休息，結果當晚林男就出現頭暈、嘔吐情況，倒臥在廁所意識不清，被緊急送醫治療。隔日16時許，林男因因頭頸部顱骨頸椎骨折、顱內出血、外傷性神經軸索損傷死亡。

檢方依照解剖報告認定，林男是因為遭馬女勒暈後，頭部因此撞擊地面，才造成頭部嚴重損傷身亡，依傷害致死罪嫌將人起訴；本案原本將由國民法官審理，但林男兒子稱，「沒有想要提告，也不需要馬女賠償，因為馬女長期負擔家計，爸爸長期沒工作，我了解我爸爸的個性，馬女真的蠻辛苦，應該也不是故意要害死我爸。」法院參酌馬女手段非至為惡劣，已經坦承犯行，同意轉軌由通常程序審理。

台中地院考量，本案林男長期酗酒，馬女長期照顧無業林男，雙方因此爭吵，適用刑法第59條情堪憫恕減刑。但是，馬女造成林男身亡，能應予非難，考量犯後坦承犯行，馬女無前科，目前在卡拉OK店端菜掃地，月收1萬元，依傷害致死罪判處3年6月。

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