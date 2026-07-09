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強颱巴威逼近！台電屏東142搶修人力待命　提前進駐小琉球

▲強颱巴威來襲!台電屏東區處全面待命。（圖／台電屏東區處提供）

▲強颱巴威來襲!台電屏東區處全面待命。（圖／台電屏東區處提供）

記者陳崑福／屏東報導

強烈颱風「巴威」持續逼近台灣，中央氣象署預估10、11日最接近台灣，全台都可能受颱風外圍環流及暴風圈影響。台電屏東區營業處全面提升防颱戒備，不僅提前增派人力進駐小琉球，更集結142名搶修人員及121輛各式工程車、昇空車與吊臂車待命，強調一旦發生停電，將依重要設施優先原則全力搶修，儘速恢復供電。

▲強颱巴威來襲!台電屏東區處全面待命。（圖／台電屏東區處提供）

▲強颱巴威來襲!台電屏東區處全面待命。（圖／台電屏東區處提供）

台電屏東區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並先以醫療機構、政府重要單位及公用事業之公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

台電屏東區營業處呼籲再生能源設置者加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業則檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，同時亦提醒商家之廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電表示若發生停電事故，請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，不便使用網路者，台電亦提供1911客服專線或屏東區處停電通報電話(08-7322111)。

如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設置「颱風停復電搶修通報查詢」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用。

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