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遭控32年前性侵殺害女大生！呂金鎧改判無罪　遭最高院撤銷發回

▲▼呂金鎧無罪，辯護律師團律師羅秉成（右）、律師葉建廷（左）。（圖／記者吳銘峯攝）

▲呂金鎧性侵殺人案日前獲判無罪，但最高法院撤銷無罪判決，發回更審。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

麵包師傅呂金鎧被控於1993年底涉嫌性侵殺害女大學生，2006年遭判20年定讞。高等法院去年4月間裁准再審後，並於去年9月間改判呂金鎧無罪。案件再上訴，最高法院審理後，認為無罪判決在引用證據部分有理由欠備的違法，另外也與卷證不相符，有重新審理必要，因此撤銷無罪判決，發回高等法院更審。

本案發生於1993年12月間，范姓女大學生為了應徵家教前往台北縣中和市某公寓面談，但慘遭性侵殺害。案發後檢警單位逮捕當時借住在此地的男子陳錫卿，並供稱當時在此租屋的呂金鎧是共犯，呂金鎧因此遭捕，並在警局寫下自白書，還與陳男進行現場模擬，2人均遭起訴。

一審法院審理時，因現場採集到男性體液經過比對後，認定與呂金鎧的體液符合，因此一審法院將呂金鎧判處死刑。呂金鎧一路喊冤，高等法院2006年更六審時，他獲改判有期徒刑20年。呂金鎧放棄上訴而定讞。

但陳男上訴，經撤銷發回更七審，更七審法院補送二人DNA檢體，經刑事局比對，該處檢體與陳男相符，排除呂金鎧。案件多次撤銷發回，一直到更十一審又認定陳、呂為共犯，判陳死刑，最高法院2009年間駁回上訴而定讞。前檢察總長江惠民曾為呂金鎧提出非常上訴，但遭駁回。至於「冤獄平反協會」持續為本案提出救援，終於在2025年4月間獲准重啟再審。

全案於去年9月間，高院再審的合議庭改判呂金鎧無罪。呂金鎧當時聽到無罪時眼眶泛淚，走出法庭後他說，「現在法官相信我是清白的，我很感謝。這個事情我真的沒有做，今天判我無罪，我才可以給社會大眾一個交代；再來也可以給我在天上的父母親一個交代，我兒子確實沒有做這案子，讓他們在天上不用去煩惱，讓他們放心做一個天使。」

檢方再上訴最高法院，最高法院審理後，認為無罪判決中對卷內不利被告的證據（包含共犯陳錫卿之供述）並未綜合全部證據而做判斷，僅以前後不符，及全盤否定不採，有理由欠備之違法；此外，最高法院也認為無罪判決在引用證據部分與卷證顯有不符，判決理由矛盾，因此撤銷無罪判決，發回更審。

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