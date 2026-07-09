巴威來襲！6項防颱重點快去做　避難包10件組一次看

▲巴威來襲前必做6件事。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

記者柯沛辰／綜合報導

強颱巴威來勢洶洶，中心最大風速一度達每秒60公尺，追平今年「風王」辛樂克颱風。許多專家紛紛警告不可小覷，氣象署也提前示警。本文整理提前防颱必做6件事、3大安全守則，從居家檢查、停電備品、防災物資一次看懂。

防颱先做6件事：

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一、緊盯颱風動向

持續掌握氣象署最新資訊，特別是低窪地區及沿海居民，應留意地方政府宣布的停班課、疏散、撤離通知，留意積淹水或海水倒灌。

二、檢查門窗、陽台物品

檢查門窗是否牢靠，關閉非必要門窗，並將陽台花盆、招牌及懸掛物收進室內，或加強固定。

三、清理排水孔、溝渠

清除住家周遭落葉、雜物，保持排水暢通，降低積淹水風險。

四、備妥水、乾糧及藥品

準備飲用水、乾糧、常備藥及簡易醫療用品，並備妥數天份，以防交通中斷或停電。

五、做好停電準備

手機、行動電源充飽電，備妥手電筒、電池及收音機，以確保緊急時刻仍能接收氣象資訊，或向外界求救。

六﹐準備緊急避難包

放入飲水、即食食物、藥品、雨衣、保暖衣物、手電筒、行動電源、證件影本、現金及哨子。

▲不得已外出時，遵守3大安全守則。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

颱風期間外出3大安全守則：

一、遠離招牌、路樹與施工圍籬

避免靠近大型招牌、施工圍籬、路樹及電線桿等設施，以免強風導致的坍塌或掉落。

二、遠離山區、河川及海邊

取消登山露營或戲水行程，不到海岸觀浪，也不要前往溪流戲水、捕魚或釣魚。

三、不要冒險通過積水路段

過往已有多起傷亡案例。若道路已經出現積淹水，不要強行涉水通過，避免因水深不明導致車輛拋錨、受困或遭水流沖走。

▲緊急避難物資懶人包，供讀者逐一打勾確認。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

緊急避難包10大物品：

一、飲用水

二、即食食物（乾糧、泡麵、罐頭等）

三、藥品

四、雨衣

五、保暖衣物

六、手電筒

七、行動電源

八、證件影本

九、現金

十、哨子