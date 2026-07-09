巴威來襲！6項防颱重點快去做　避難包10件組一次看

▲巴威來襲前必做6件事。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）
記者柯沛辰／綜合報導
強颱巴威來勢洶洶，中心最大風速一度達每秒60公尺，追平今年「風王」辛樂克颱風。許多專家紛紛警告不可小覷，氣象署也提前示警。本文整理提前防颱必做6件事、3大安全守則，從居家檢查、停電備品、防災物資一次看懂。
防颱先做6件事：
一、緊盯颱風動向
持續掌握氣象署最新資訊，特別是低窪地區及沿海居民，應留意地方政府宣布的停班課、疏散、撤離通知，留意積淹水或海水倒灌。
二、檢查門窗、陽台物品
檢查門窗是否牢靠，關閉非必要門窗，並將陽台花盆、招牌及懸掛物收進室內，或加強固定。
三、清理排水孔、溝渠
清除住家周遭落葉、雜物，保持排水暢通，降低積淹水風險。
四、備妥水、乾糧及藥品
準備飲用水、乾糧、常備藥及簡易醫療用品，並備妥數天份，以防交通中斷或停電。
五、做好停電準備
手機、行動電源充飽電，備妥手電筒、電池及收音機，以確保緊急時刻仍能接收氣象資訊，或向外界求救。
六﹐準備緊急避難包
放入飲水、即食食物、藥品、雨衣、保暖衣物、手電筒、行動電源、證件影本、現金及哨子。
▲不得已外出時，遵守3大安全守則。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）
颱風期間外出3大安全守則：
一、遠離招牌、路樹與施工圍籬
避免靠近大型招牌、施工圍籬、路樹及電線桿等設施，以免強風導致的坍塌或掉落。
二、遠離山區、河川及海邊
取消登山露營或戲水行程，不到海岸觀浪，也不要前往溪流戲水、捕魚或釣魚。
三、不要冒險通過積水路段
過往已有多起傷亡案例。若道路已經出現積淹水，不要強行涉水通過，避免因水深不明導致車輛拋錨、受困或遭水流沖走。
▲緊急避難物資懶人包，供讀者逐一打勾確認。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）
緊急避難包10大物品：
一、飲用水
二、即食食物（乾糧、泡麵、罐頭等）
三、藥品
四、雨衣
五、保暖衣物
六、手電筒
七、行動電源
八、證件影本
九、現金
十、哨子
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