高雄6歲女童穿越馬路遭撞雙腿骨折！女駕駛肇逃1小時落網

記者吳世龍／高雄報導

高雄市三民區昨日（8日）下午發生一起肇逃的車禍事故。一名6歲的蔡姓女童在穿越馬路時，不慎遭到一輛自小客車猛烈撞擊，導致雙腿當場骨折送醫。然而，肇事的63歲林姓女駕駛在案發後並未留下來處理，反而駕車離去。警方獲報後展開火速追查，在1小時內將林女通知到案，全案將依肇事逃逸罪送辦。

▲6歲女童過馬路時遭63歲女駕駛駕車碰撞，女童雙腳骨折送醫。（圖／民眾提供）

高雄市警局三民第一分局指出，這起事故發生於8日下午4時51分許，地點位於三民區十全一路365號前。警方接獲報案後，立即指派轄區十全派出所警網趕赴現場進行交通疏導，並通知交通分隊到場進行測繪與採證工作。

根據警方初步調查，當時該名蔡姓女童正步行準備穿越車道，林姓女子駕駛自小客車沿著十全一路由東往西方向行駛，雙方發生碰撞。撞擊導致女童受傷嚴重、雙腿骨折，隨即被緊急送醫治療。

警方初步研判，本起事故的發生原因，疑似與林姓女駕駛「未注意車前狀況」，以及女童「未依規定穿越車道」有關，不過詳細的肇事責任歸屬，仍有待後續進一步的鑑定與釐清。

▲6歲女童過馬路時遭63歲女駕駛駕車碰撞，女童雙腳骨折送醫。（圖／記者吳世龍翻攝）

針對林女肇事後未依規定停留現場便離去的行為，警方強調，這已涉嫌違反《道路交通管理處罰條例》第62條相關規定，依法可處3000元以上、9000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。此外，林女此舉亦觸犯《刑法》肇事逃逸罪，警方於詢問後，後續將全案函送高雄地檢署偵辦。

除追究肇事駕駛的法律責任外，警方也補充說明，後續將會進一步通知女童的家長到案說明，以釐清家長在照顧過程中是否涉嫌疏於照顧的情形。

警方呼籲，若經查證家長確實疏於照顧屬實，依據《道路交通安全規則》及《道路交通管理處罰條例》規定，未滿14歲的未成年人若有交通違規行為，其法定代理人或監護人亦可能需要承擔相關的法律責任，家長切勿掉以輕心。