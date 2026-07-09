南韓國會氣炸！世足賽慘遭淘汰止步32強　傳召總教練「開聽證會」

▲南韓足球國家代表隊前總教練洪明甫，過去針對孫興慜的相關言論被扒出。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓足球國家代表隊在2026世足賽止步32強，引爆國內強烈不滿。對此，南韓國會文化體育觀光委員會於稍早今（9）日上午決定，將於本月22日針對大韓足球協會現況召開聽證會，傳喚已請辭的前大韓足球協會會長鄭夢奎、前國家隊總教練洪明甫作為證人，針對國家隊教練遴選程序與足協營運爭議展開調查。

根據《韓聯社》、《YTN News》，南韓國會文化體育觀光委員會9日上午召開全體會議，通過「大韓足球協會現況相關聽證會實施計畫案」，正式敲定22日進行聽證會。委員會表示，將藉此釐清近年來足協內部管理問題，以及國家隊教練選任過程是否符合透明、公開且公正等原則，尋求協會改革方向。

執政與在野陣營對南韓足球現況均表達高度關切。國會文化體育觀光委員會委員長李在汀（共同民主黨）表示，「將從國會層面檢視國家代表隊教練遴選程序，以及大韓足球協會整體營運中所暴露出的各項問題，尋找協會正常化方案。」

▲在本屆世足賽初期，南韓訓練基地驚傳有「無人機」刺探軍情。（圖／達志影像／美聯社攝）

共同民主黨幹事李楨文也指出，「大韓足球協會引發的風波讓國民感到非常失望與憂慮」，強調委員會將主導改革，以恢復體育行政整體的公平性與信任。

此次聽證會出席人員名單，包括13名證人、10名參考關係人。其中，前大韓足球協會會長鄭夢奎、前南韓國家隊總教練洪明甫、前足協技術總括理事李林生、足協副會長李容秀、前國家隊戰力強化委員長鄭海成等，都被列為證人。

南韓足球界名將也被列入參考人名單，包括國際足總（FIFA）相關委員兼前南韓國家隊球星朴智星，以及大韓體育會會長柳承敏、前國家隊球員李榮杓與朴柱昊等人。此外，效力於洛杉磯足球俱樂部（LAFC）的隊長孫興慜，以及效力英超狼隊的黃喜燦，也被列為參考關係人。

▼南韓「亞洲一哥」孫興慜連兩戰表現低迷，遭到無情嘲諷。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓世足逆轉勝嗨翻！光化門擠爆1.8萬人，帶動另類「炸雞商機」。（圖／達志影像／美聯社）

不過，目前仍無法確定所有被點名人士是否會出席聽證會。共同民主黨議員趙啓垣在會議指出，鄭夢奎與洪明甫等關鍵人士近期陸續辭職，甚至前往海外，引發外界質疑可能逃避國會出席要求。

南韓國會此次鎖定的問題核心，包括前德國籍教練克林斯曼（Jürgen Klinsmann）與洪明甫擔任總教練的任命過程，以及足球協會是否存在「黑箱決策」疑慮。南韓文化體育觀光部此前針對足球協會進行監察，結果指出，2023年克林斯曼接任國家隊總教練時，原本負責主導選聘程序的國家代表戰力強化委員會功能遭到削弱。

至於洪明甫接掌國家隊總教練時，監察結果也發現，當時並不具備最終選任權限的足協技術總括理事李林生，卻主導候選人推薦及面試流程，相關程序透明度受到質疑。