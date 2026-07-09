謝淑薇曬對帳單「投資1年賺1021萬」打算做1事！網羨：女股神

▲台灣網球女雙一姐謝淑薇。（圖／達志影像／美聯社）



記者施怡妏／綜合報導

台灣網球一姐謝淑薇今年在溫網女雙止步16強後，透過個人社群分享近況，大聊投資理財心得，也公開對帳單，投資1年總損益高達1021萬元，並打算將這筆錢投入跑步賽事，「希望能讓賽事留在台灣」。不少人驚呼她不只球場表現出色，連投資眼光也相當有一套，甚至有人稱她為「女股神」。

決定支持台灣跑步賽事



謝淑薇在臉書發文，「投資一年正報酬上千萬」，曬出對帳單，總損益高達1021萬7580元。她透露，研究投資理財已經有一段時間，近期得知有一項跑步賽事因經費不足，可能面臨停辦危機，評估手上投資已有獲利後，決定出手支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝淑薇坦言，希望透過實際行動替台灣體育盡一份心力，讓賽事留在台灣，「讓台灣年輕人有更多國際賽可以參與、變得更強大，我選擇做好我自己能做的，支持覺得應該支持的。」

尊重每個政治立場



謝淑薇也提到，已故父親過去曾是韓國瑜的支持者，而她當時甚至一度誤以為韓國瑜是搞笑藝人。對於不同政治立場，她認為每個人都有自己的想法與選擇，彼此尊重就好，「也覺得關心政治讓老人家有事情做，也是好事，不要把錢拿去再被人騙光了就好。」雖然搞不清楚政治，但她相信，好的政治人物不分政黨，「還是要支持所有讓台灣更美好的人」。

貼文一出，網友大讚，「斜槓女股神」、「恭喜，不過這一年台股真的很強勢」、「又會打球又會投資又漂亮的頂尖選手，是想氣死誰」、「太強大了」、「做好自己的事就對了、無需在意他人眼光及言論」、「一年正報酬超級厲害，其實正職是專業投資人是吧」。