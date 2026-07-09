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收到退撫所得審定書！　李來希：差額已補發、8月照新標準給與

▲李來希。（圖／記者李毓康攝）

▲李來希。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院會去年通過藍白主導的《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹法》等停砍年金相關修法，行政院當時聲請大法官釋憲。對此，全國公務人員協會前理事長李來希今（9日）表示，相信大家已經收到新退撫所得審定書了，走了一趟銀行，帳戶顯示新的儲存金額，同時補發今年1月至7月的優存利息差額，看來下個月的退撫金依照新標準給與已是確定無誤。他也直言，本案的釋憲真的只是個假議題，否則銓敘部不敢有如此作為，夥伴們終於可以放心，接下來就等8月1日退撫所得到帳日見真章了。

李來希表示，今天與夥伴們分享一個讓大家安心的訊息，相信大家都已經收到新的退撫所得審定書了吧！

李來希說，雖然新的核定金額停在112年的標準，而且明文指示今年的8月1日新的退撫金會入帳，同時也會補發1月至7月的差額，但由於這個政府紀錄不良，屢屢失信於民，無法信守承諾，特別是全案仍在釋憲程序中，大家對於新的審定標準是否能如期如實的在8月1日之前落實，仍心存疑慮。

李來希指出，昨天與老伴走了一趟台灣銀行，依照新核定的退撫所得審定函的內容重新辦理退撫優存金額，先領出退撫優存金額，再重新存入新核定函所指示的優存金額，由於是新興業務第一次有人辦理，台灣銀行承辦人員與主管花了一些時間瞭解與處理（將近兩個小時），終究是完成入帳手續。

李來希指出，帳戶顯示新的儲存金額，同時補發今年1月至7月的優存利息差額，一個忐忑不安的心終於放下了，看來下個月的退撫金依照新的標準給與已是確定無誤，銓敘部終於開竅了。

李來希說，今天起床特別把這個喜訊分享給夥伴們知悉，提醒夥伴們仔細研讀新的審定函，如果審定函顯示新舊優存金額不同，記得去一趟辦理優存的銀行重新存儲，自己的權益要自己處理，法律不會保障權利睡著的人，切記切記！

接著，李來希直言，看來本案的釋憲真的只是個假議題，是民進黨執政當局面對民意的遮羞布，8個綠油油的大法官面對人民實質權利議題，一個毫無操作違憲空間，在職與退休無分公教警消人員一體適用的退撫法案，不會增加一分一毫政府年度預算，顯然不敢胡亂開會評議本案的是非，私下定然已經告訴主政集團與銓敘部，否則銓敘部不敢有如此作為，夥伴們終於可以放心了，接下來就等8月1日退撫所得到帳日見真章了！祝福大家！

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