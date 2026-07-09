頂呱呱「1隻雞炸雞桶」限時67折　首推線上點餐自取免等

▲頂呱呱52周年首度推出線上點餐自取服務。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

頂呱呱明起連10天推出52周年慶活動，有炸雞桶67折、4夯品買1送1以及限定周邊；線上點餐系統「勇敢點」明天上線，VIP會員享全單9折。

▲頂呱呱52周年慶活動內容。

頂呱呱周年慶首波優惠「一隻雞炸雞桶」下殺67折，含原味炸雞2塊、原味雞腿2隻、辣味炸雞2塊、辣味雞翅2隻、小份地瓜薯條2份及甜甜包1份，只要439元，明起限時1周開賣。

7月17日至20日業者加碼「天天買1送1」，優惠品項每日不同，依序為原味炸雞2份69元、地瓜薯條2份69元、呱呱雞柳條2份99元、呱呱包2份75元。板橋環球、南港LaLaport、台中LaLaport門市無販售呱呱雞柳條以「阿勇雞塊」替代。

業者表示，明起至門市消費可以139元加購52周年限定周邊「呱呱包充氣吊飾」，售完為止。

頂呱呱更首度推出「勇敢點」線上點餐，消費者透過線上點餐預訂，再到門市取餐，減少現場等候時間，同時結合會員系統開放累積點數，VIP會員享全單9折優惠，明天上線，限街邊店門市。

業者指出，7月20日前使用「勇敢點」，單筆消費滿200元全單9折，部分品項除外，VIP會員9折優惠後再9折；消費滿459元使用指定禮物券還可獲得「勇敢點金屬別針盲袋」1個，單獨購買每個119元，售完為止。

▲必勝客本月推出外帶指定口味大比薩199元。

必勝客7月可享「外帶指定口味大比薩199元」，共有10種口味任選，包括炙燒豬肉總匯、BBQ黃金嫩雞、熱帶鳳梨海鮮總匯、香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、夏威夷，優惠代碼94199；加價115元還可升級芝心餅皮。