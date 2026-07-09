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萬美玲護佀廣洋喊告　莊瑞雄：她認為兒子最棒、其他人算什麼？

記者詹詠淇／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋近日爆出霸凌同學、對特教生動手、做球版簽賭等爭議。佀廣洋日前出面說明各項爭議，並坦承部分霸凌指控。佀廣洋一發長文，萬美玲也動員大批支持者、藍營里長立刻留言相挺，萬美玲今（9日）也喊告，強調佀廣洋不會傷害人，退選與否則尊重他。民進黨團幹事長莊瑞雄表示，看起來萬美玲是鐵了心，「她就認為兒子當然就是要當選，她現在就認為是兒子是最棒的，其他的候選人算什麼？」

▲▼立委莊瑞雄立法院民進黨團輿情回應 。（圖／記者劉耿豪攝）

▲民進黨團幹事長莊瑞雄。（圖／記者劉耿豪攝）

民進黨團幹事長莊瑞雄今（9日）召開輿情回應記者會，針對國民黨立委萬美玲今首度上廣播節目談兒子佀廣洋，強調已整理相關事證，將針對不實抹黑來提告。莊瑞雄表示，當母親的都很辛苦，她可能認為要用司法解決，民進黨團尊重政治人物的風險處理，每個人選擇都會有所不同。

莊瑞雄認為，議題燒到現在，其實還是一樣，態度問題，也是整個危機處理的問題。面對批評、議題擴散，萬美玲要用司法當解決手段，民進黨沒有特別意見，但這樣的處理方式，是否能止血、讓整件事落幕？要看後續發展以及市民、民眾買不買單。

至於佀廣洋是否要退選，萬美玲說，佀廣洋是獨立大人了，尊重他在這件事情上的處理，未來佀廣洋要怎麼走，應該會跟其支持者一起決定、努力。

莊瑞雄認為，這題是國民黨內部的風暴，民進黨在桃園有自己的提名。議員選舉是多席次，不管國民黨提名誰，民進黨一定去應戰，衝擊較大的反而是國民黨內部，其支持者群裡會有選票瓜分效應。萬美玲身為國會議員，當然對地方能量較強，並栽培自己的小孩在政壇上發展、接棒。

「她如果看起來是心意已定的話，你要叫他退選可能不容易啦」，莊瑞雄指出，從萬美玲的回應裡，看出來她是鐵了心，「她就認為兒子當然就是要當選，她現在就認為是兒子是最棒的，其他的候選人算什麼？」對外界批評，她也沒有放在眼裡。但最主要還是桃園市民，一點一滴都會接受市民檢驗。

莊瑞雄認為，一個心意已決的人，要叫他改變，不太容易，所以會產生衝擊的不會是民進黨，尊重國民黨的策略和萬美玲家的決定，這個外界無從干涉，但選票不屬於萬美玲家的。

 
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