台南市勞工局辦女性工會幹部研習營　推動女性參與工會決策

▲台南市政府勞工局辦理女性工會幹部暨會務人員成長研習營，強化女性領導知能，推動性別平權。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升女性參與工會運作的能力與意願，落實性別平等政策綱領，台南市勞工局9日至10日於關子嶺富野溫泉會館辦理「女性工會幹部暨會務人員成長研習營」，邀集台南市各工會女性幹部及會務人員參與，透過專業課程、實務交流及經驗分享，強化女性領導知能，提升工會性別平權意識。

勞工局表示，本次研習營盼持續推動女性參與工會決策及重要職務達三分之一性別比例原則，打造更具包容、多元與永續發展的工會環境。

勞工局長王鑫基表示，性別平等是現代社會的重要價值，也是提升勞動環境品質的重要基礎。工會是維護勞工權益的重要推手，更是促進勞資和諧的重要夥伴，鼓勵更多女性投入工會公共事務，不僅能充分展現女性領導特質與專業能力，也有助於工會決策納入多元觀點，提升組織治理效能與包容性。

王鑫基指出，市府將持續推動各項性別平權措施，支持女性在職場及工會發揮影響力，共同打造尊重、平等、友善的勞動環境。

王鑫基表示，近年女性在勞動市場及工會事務的參與程度持續提升，女性領導者已逐漸成為工會發展的重要力量。本次研習營特別規劃符合當前勞動議題及職場需求的課程，邀請國立台南大學呂明蓁教授及中華醫事科技大學姜泰安教授擔任講座。

課程內容涵蓋「性別平等工作法修法重點」、「職業、工作與性別的交織」、「雇主及主管之性騷擾防治義務與改善作為」及「職場性騷擾防治案例解析與行動策略」等重要議題，透過法令解析、案例分享及互動討論，協助學員掌握最新法規趨勢，提升工會幹部處理勞資事務及性別議題的專業能力。

除專題課程外，研習營也安排分組討論與經驗交流，由來自不同產業工會的女性幹部分享推動會務、會員服務及性別平權工作的實務經驗，並針對女性參與工會決策、人才培育、組織經營及職場平權等議題深入交流。

勞工局指出，透過跨工會對話，可激盪創新思維，凝聚推動工會發展及女性培力的共識，進一步強化女性投入工會公共事務的信心與行動力。

勞工局表示，近年《性別平等工作法》持續修正，企業與工會對於性騷擾防治、性別友善職場及勞動權益保障均肩負重要責任。透過本次研習營，盼培養女性工會幹部具備完整法令知能與領導能力，進一步提升女性參與工會決策及公共事務的信心，並將性別平等理念融入工會組織運作，促進勞資雙方建立互信合作關係。

勞工局強調，未來將持續推動女性工會人才培育及性別平權相關措施，鼓勵更多女性投入工會服務，擴大女性參與工會治理及公共決策的機會，落實性別平等精神，攜手打造尊重、多元、共好的友善職場，讓工會成為推動勞工權益與性別平等的重要力量。