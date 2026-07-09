　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市勞工局辦女性工會幹部研習營　推動女性參與工會決策

▲台南市政府勞工局辦理女性工會幹部暨會務人員成長研習營，強化女性領導知能，推動性別平權。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府勞工局辦理女性工會幹部暨會務人員成長研習營，強化女性領導知能，推動性別平權。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升女性參與工會運作的能力與意願，落實性別平等政策綱領，台南市勞工局9日至10日於關子嶺富野溫泉會館辦理「女性工會幹部暨會務人員成長研習營」，邀集台南市各工會女性幹部及會務人員參與，透過專業課程、實務交流及經驗分享，強化女性領導知能，提升工會性別平權意識。

勞工局表示，本次研習營盼持續推動女性參與工會決策及重要職務達三分之一性別比例原則，打造更具包容、多元與永續發展的工會環境。

勞工局長王鑫基表示，性別平等是現代社會的重要價值，也是提升勞動環境品質的重要基礎。工會是維護勞工權益的重要推手，更是促進勞資和諧的重要夥伴，鼓勵更多女性投入工會公共事務，不僅能充分展現女性領導特質與專業能力，也有助於工會決策納入多元觀點，提升組織治理效能與包容性。

王鑫基指出，市府將持續推動各項性別平權措施，支持女性在職場及工會發揮影響力，共同打造尊重、平等、友善的勞動環境。

王鑫基表示，近年女性在勞動市場及工會事務的參與程度持續提升，女性領導者已逐漸成為工會發展的重要力量。本次研習營特別規劃符合當前勞動議題及職場需求的課程，邀請國立台南大學呂明蓁教授及中華醫事科技大學姜泰安教授擔任講座。

課程內容涵蓋「性別平等工作法修法重點」、「職業、工作與性別的交織」、「雇主及主管之性騷擾防治義務與改善作為」及「職場性騷擾防治案例解析與行動策略」等重要議題，透過法令解析、案例分享及互動討論，協助學員掌握最新法規趨勢，提升工會幹部處理勞資事務及性別議題的專業能力。

除專題課程外，研習營也安排分組討論與經驗交流，由來自不同產業工會的女性幹部分享推動會務、會員服務及性別平權工作的實務經驗，並針對女性參與工會決策、人才培育、組織經營及職場平權等議題深入交流。

▲台南市政府勞工局辦理女性工會幹部暨會務人員成長研習營，強化女性領導知能，推動性別平權。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局指出，透過跨工會對話，可激盪創新思維，凝聚推動工會發展及女性培力的共識，進一步強化女性投入工會公共事務的信心與行動力。

勞工局表示，近年《性別平等工作法》持續修正，企業與工會對於性騷擾防治、性別友善職場及勞動權益保障均肩負重要責任。透過本次研習營，盼培養女性工會幹部具備完整法令知能與領導能力，進一步提升女性參與工會決策及公共事務的信心，並將性別平等理念融入工會組織運作，促進勞資雙方建立互信合作關係。

勞工局強調，未來將持續推動女性工會人才培育及性別平權相關措施，鼓勵更多女性投入工會服務，擴大女性參與工會治理及公共決策的機會，落實性別平等精神，攜手打造尊重、多元、共好的友善職場，讓工會成為推動勞工權益與性別平等的重要力量。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」
世足8強恐改期！「極端天氣」FIFA備戰應變
10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了
快訊／27歲女隆乳後「失去呼吸心跳」！　送醫搶救中
快訊／鍾小鍾、大哥移送…僅蹦闆留下
不認訓基層「別給我緊急調度」耍官威　蔣萬安：是決策者的要求
快訊／台中明放颱風假？盧秀燕拍板：今晚8點宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

颱風恐影響南部供水　台水六區處籲民眾先行儲水備用

台南東山分隊前進大慶老人長照中心　高危踏勘宣導炊事防火安全

黃偉哲推動食安「安心標章」　攜手業者落實自主檢查主動公告

台南芒果直送美光　南市府攜手企業力挺在地農民

巴威颱風逼近　黃偉哲赴安南區視察防颱整備

強颱巴威逼近　海巡署南部分署籲民眾勿觀浪

台南「浪浪語錄」創意圖卡徵選　學生以畫筆傳遞動物關懷

強颱巴威逼近！台電屏東142搶修人力待命　提前進駐小琉球

台南市勞工局辦女性工會幹部研習營　推動女性參與工會決策

迎戰強颱巴威　台南市水利局把握黃金48小時強化防汛整備

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

瘦瘦針代購、網購藏風險 醫籲「二不一要」安全減重不傷身

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」

大美術館生活圈延伸中都 「中川月亮灣」切入市中心綠意宅市場

巴威襲台週五放颱風假？　蔣萬安：前一晚8時宣布、原則放整天

川普：美伊停火已結束　不想再跟伊朗打交道

颱風恐影響南部供水　台水六區處籲民眾先行儲水備用

台南東山分隊前進大慶老人長照中心　高危踏勘宣導炊事防火安全

黃偉哲推動食安「安心標章」　攜手業者落實自主檢查主動公告

台南芒果直送美光　南市府攜手企業力挺在地農民

巴威颱風逼近　黃偉哲赴安南區視察防颱整備

強颱巴威逼近　海巡署南部分署籲民眾勿觀浪

台南「浪浪語錄」創意圖卡徵選　學生以畫筆傳遞動物關懷

強颱巴威逼近！台電屏東142搶修人力待命　提前進駐小琉球

台南市勞工局辦女性工會幹部研習營　推動女性參與工會決策

迎戰強颱巴威　台南市水利局把握黃金48小時強化防汛整備

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

中聯致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招

女導演懷孕「借親弟精子+伴侶卵子」是亂倫？婦產科醫：沒有問題

台灣籌獲MQ-9B無人機具3戰略意涵　國防院給3大建軍建議

麥當勞、肯德基等7速食「未用致癌油」！醫幽默喊：這幾天最安心

紅蘿蔔1元、馬鈴薯10元！超市量販加碼生鮮優惠一次看

巴洛貢逃過禁賽引爭議　美國隊友吐心聲：反正大家都會討厭我們

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

爸媽不准養！姊妹演「路邊撿到貓」成功收編　網自首：我也用這招

蔡依林金曲慶功熬夜到3點　「花一個禮拜調時差」XD

地方熱門新聞

防巴威風雨 北大武步道9日下午封閉

巴威逼近　桃捷依颱風動態滾動式調整營運

南投銀髮第二專長職訓前導課開放報名

2026桃園鐵玫瑰熱音賞　8月竹圍漁港決賽

台南區高中免試入學放榜！錄取率99.60%

台南芒果直送美光南市府攜手企業力挺在地農民

新竹棒球場已完成相關嚴格查驗

夏季水漾月首波吸引三千人次

台南通學步道7年優化123校總長度近25公里打造安全上學路

強颱巴威逼近海巡署南部分署籲民眾勿觀浪

巴威颱風逼近黃偉哲赴安南區視察防颱整備

巴威來襲　台電屏東142人戒備搶修

台南安南區疑傳宰殺犬隻動保處查現場犬隻X光均無骨折

松山工農無人機志工前進金門

更多熱門

相關新聞

迎戰強颱巴威台南市水利局把握黃金48小時強化防汛整備

迎戰強颱巴威台南市水利局把握黃金48小時強化防汛整備

強烈颱風巴威步步進逼台灣，依中央氣象署預報資訊，台南9日下午起將逐漸受颱風外圍環流影響，明、後兩天風雨最為劇烈，台南市水利局表示，市府把握颱風來襲前黃金48小時，全面強化防汛整備，包含排水清淤、抽水站試運轉、水門啟閉測試、移動式抽水機預布、砂包及防水擋板整備等，嚴陣以待降低積淹水風險。

台南「小黃公車」前進新市、新化路線增至46條遍及31行政區

台南「小黃公車」前進新市、新化路線增至46條遍及31行政區

台南通學步道7年優化123校總長度近25公里打造安全上學路

台南通學步道7年優化123校總長度近25公里打造安全上學路

黃偉哲23度登東森農場　台南愛文芒果開賣秒殺

黃偉哲23度登東森農場　台南愛文芒果開賣秒殺

台南看守所醫養園區啟用打造健康監獄新里程碑

台南看守所醫養園區啟用打造健康監獄新里程碑

關鍵字：

台南勞工局工會幹部研習營決策

讀者迴響

熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

最新各國路徑！　巴威要轉向了

快訊／明放颱風假？　蔣：盼民眾在週五週六待在家

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

郭台銘又爆偷會女球友　兩性專家揭內情：2人更緊密了

更多

最夯影音

更多
買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！
世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面