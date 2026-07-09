國防院：中國以常規軍壓迫台灣、核力量嚇阻國際　拒止外部介入

▲中共海軍7月6日進行潛射戰略飛彈試射畫面。（圖／翻攝「人民海軍」公眾號）



記者陶本和／台北報導

中共解放軍近日以核動力潛艦向太平洋公海海域發射一枚搭載模擬彈頭的彈道飛彈，引起國際區域間各國的高度反彈。對此，國防院戰略與資源研究所助理研究員吳宗翰分析，這次可視為中國首度公開展示海基戰略核嚇阻能力的重要里程碑，中國「核三位一體」能力日趨成熟，更代表其第二擊（second-strike）能力正逐步朝向更高的實戰化與可信度發展；他直言，「中國正可能以『常規軍力壓迫台灣』與『核力量嚇阻國際』的雙軌戰略，拒止外部力量的介入」。

有關解放軍本次試射飛彈的彈種，外界也猜測很可能是去年（2025年）九三閱兵首度公開的巨浪3型（JL-3）；不過，國安會秘書長吳釗燮證實，此為巨浪2型（JL-2）。

吳宗翰表示，從試射平台、發射方式、時機選擇、落點海域及國際反應等面向觀察，此次試射顯然具有超越例行演訓的戰略意涵，可視為中國首次公開展示海基戰略核嚇阻能力的重要里程碑，也反映其核嚇阻能力正從陸基洲際彈道飛彈（ICBM）進一步延伸至海基潛射彈道飛彈（SLBM）。

吳宗翰指出，此舉不僅凸顯中國「核三位一體」能力日趨成熟，更代表其第二擊（second-strike）能力正逐步朝向更高的實戰化與可信度發展。未來應持續關注中國核三位一體建軍進程，及其對台海與印太安全情勢可能產生的戰略影響。

回顧中國展示海基核嚇阻能力的進程，吳宗翰指出，2024年9月25日，中國火箭軍曾向太平洋發射搭載模擬彈頭的陸基洲際彈道飛彈，為1980年以來首次公開此類測試，當時外界普遍認為此舉旨在對美展示遠程核打擊能力。

吳宗翰表示，時隔近兩年，2026年7月中國海軍試射彈道飛彈，意涵顯然更進一步。潛射彈道飛彈不僅具備遠航射程，更因為具備極高的水下隱蔽性與機動性，展現出「即便陸基核力量遭遇先發制人打擊，仍保有水下二次核打擊能力」的戰略韌性。

吳宗翰指出，在中國官方未公開更多消息的情形下，我國國安會與國防部依據雷達情資，推斷此次試射的飛彈可能是巨浪二型潛射彈道飛彈；但部分包括中國官媒在內的分析也不排除是巨浪三型的可能性。

吳宗翰表示，根據飛彈防禦倡導聯盟（Missile Defense Advocacy Alliance）資料顯示，巨浪三型射程超過一萬公里，並可攜帶多枚分導式多彈頭（MIRV）；部分分析也指出，中國已為其094型戰略核潛艦裝備該款長程飛彈。

吳宗翰說，如果巨浪三型的性能接近外界估計上限，意味著中國戰略核潛艦即便在渤海、黃海或南海等靠近本土、擁有嚴密防空與反潛岸基火力支援的「堡壘海域」（Bastion）活動，就能直接威脅美國本土全境與其太平洋戰略目標，將大幅提升其核嚇阻的可信度。

吳宗翰表示，過去幾年，中國持續建設陸基洲際飛彈發射井，強化東風系列的機動部署能力；此次公開展示海基彈道飛彈，顯示中國正積極建設其「核三位一體」（Nuclear Triad）中的海基能力。未來，解放軍預料將強化空基核投射能力，包括加速新一代轟-20的研發，或提升轟—6N搭配空射彈道飛彈（ALBM）執行核打擊能力。

▼國安會秘書長吳釗燮公布，中共所試射的飛彈是巨浪2，並公布飛行軌跡，推估飛行超過7000公里。（圖／吳釗燮社群平台）



有關本次中方試射飛彈，對於印太區域的安全情勢，吳宗翰分析，雖然中方聲稱試射不針對任何特定國家，但潛在對象顯然涵蓋日本、美國及南太平洋國家。

他說，對日本而言，飛彈飛越西太平洋並落入公海，凸顯中國海基核打擊能力已能覆蓋日本周邊重要海空域；對美國而言，在台海、東海與南海安全情勢持續升高的背景下，更可靠的海基第二擊能力，有助於提升中國核嚇阻的可信度，並可能提高美軍介入區域衝突的戰略成本。至於對澳洲、紐西蘭與南太平洋國家，吳宗翰表示，試射落點與南太平洋安全秩序直接相關，近年澳洲積極推動與巴布亞紐幾內亞、萬那杜、斐濟等國的安全合作，試圖鞏固南太安全網絡。

吳宗翰說，在此脈絡下，中國展現武力的客觀效果，即是明示警告南太國家，若集體向美澳靠攏，中國對該地區亦有軍事投射能力。此次試射正逢中俄「海上聯合—2026」聯合軍演展開前夕，且雙方演習結束後將至太平洋續行聯合海上巡航，因此此次試射除也具有配合中俄海上聯合行動、擴大戰略嚇阻效果的意涵。

至於對於台海的威脅部分，吳宗翰表示，這次解放軍試射飛彈行動是中國核能力增長的縮影。將其放入台海場景中，其意圖即便未必是直接對台使用核武，但可能透過海基核嚇阻牽制美國與日本，這使北京在持續升高的常規軍事壓力、灰色地帶行動與政治脅迫中取得更大操作空間，「直言之，中國正可能以『常規軍力壓迫台灣』與『核力量嚇阻國際』的雙軌戰略，拒止外部力量的介入」。