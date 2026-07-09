只是整理生活空間　存錢速度居然變快了

▲透過打掃、整理居家空間的過程，可以重新檢視自己平時的購物行為。示意圖。（圖／CFP）

作者：極簡Takeru

●精選書摘

自從開始整理生活空間之後，我明顯感覺到存錢的速度變快了。或許也有人會半信半疑，「只是整理生活空間，就會有這麼大的變化嗎？」因此，接下來我會依序說明自己的生活是如何改變的，又為什麼會因此增加存款。

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① 賣掉用不到的東西換現金

首先，我一口氣整理出用不到的東西並賣掉。這也是因為當時生活十分窮困，所以要賣掉用不到的東西來補貼生活開銷。整理看看，在你家裡應該也有一些「沒在用、但能賣二手的東西」。

例如：貴金屬、家具、家電、電腦、智慧型手機、名牌商品、化妝品、服飾、和服、書籍、CD、名牌貨、兒童玩具、嬰兒用品、手錶、珠寶、嗜好用品、收藏品、遊戲、藝術品、樂器等等。

賣掉這些用不到的東西，就可以獲得一筆額外的收入。在過去十年來的極簡生活中，我賣掉過很多用不到的東西，大約換了100萬日圓的現金。

②原來不需要這麼多東西也能生活

不斷整理的過程中，我發現將近九成的物品都是用不到的東西，需要的物品只有原本的一成。至今我仍記得當時的新發現：「啊，原來我靠這些東西就能生活了。」

一旦你清楚知道自己需要什麼東西，明白用很少的物品也能生活之後，你的物欲就會急速下降，購物時也會謹慎挑選物品。因為你不會想買一年後就要丟掉的東西，也不想再辛苦地整理了。

最終，你只會留下高品質的物品和可以長久善用的東西，也不會再買回多餘的東西。

③可以區分「需要」和「想要」

透過整理之後，只留下了「需要的東西」，因此我開始能區分自己需要什麼？哪些東西可以丟掉不用。

「需要的東西」是指生活上不可或缺的物品，沒有它們就會造成不便、會對生活造成影響。舉例來說，我一個人生活時最基本的必需品有以下這些：

二件家具（一張椅子、一張桌子）、五件電器（冷氣、冰箱、洗脫烘洗衣機、照明設備、吸塵器）、五件寢具（日式床墊、被子、枕頭、毯子、夏季涼墊、十套衣服、十個衣架、十二件內衣（夏季上下二套、冬季上下二套、夏季襪子二雙、冬季襪子二雙）、一支牙刷、一台智慧型手機、一個翻蓋式手機殼、一台iPad、一個腳架、一副耳機、二條充電線一支筆、一個背包、一雙鞋、一把傘、五件衛生用品（指甲刀、挖耳勺、全身沐浴洗髮精、刮鬍刀、洗手液）、三條毛巾、七件餐具（碗、大盤子、小盤子、杯子、筷子、湯匙、叉子）、六件烹飪用具（鍋子、平底鍋、濾網、菜刀、砧板、湯勺）、洗碗精、海綿、萬用清潔劑、一張信用卡、健保卡、個人編號卡5、駕照、年金手冊6、銀行存摺、印章、房屋鑰匙等等。

以上合計八十八件物品，對我來說缺一不可，沒有這些東西，生活就會很不方便。當然每個人「需要的東西」都不一樣，但是這些生活必需品在整理時都應該留下來，如果需要換新的話，也應該毫不猶豫地買下。

另一方面，「想要的東西」就是即使沒有也能生活的東西。以我為例，今後可能不會買手錶、遊戲、筆記本或錢包等等，事實上，我現在沒有這些東西，生活上也沒有什麼困難或不便。

5編註：「My Number Card（個人編號卡）」類似台灣的自然人憑證。在日本，不論國籍只要有住民登記的人皆會授予一組12位數字的個人編碼。

6編註：日本國民年金和厚生年金的證明文件，自令和4年4月起，新的年金制度改發「基礎年金號碼通知書」，已持有年金手冊的人仍可繼續使用。

而且，我也不需要比現在更多的鞋子、包包、衣服、餐具或烹飪用具，更不會出現「想要更多」的想法。

去購物時，只會買「需要的東西」，不會買「想要的東西」。畢竟，沒有那些「想要的東西」也不會影響生活，買下了只是在浪費錢。

④買了想要的東西，會失去「重要的東西」

我在捨棄物品的過程中，察覺到自己失去了重要的東西。當物品增加得愈多、代表錢也花得愈多，生活空間也變小，光是因為生活費增加，工作時間也會愈長，甚至還會失去健康和陪伴家人的時間。此外，為了工作，也不得不放下自己真正想做的事情。

也就是說，當我察覺到自己不敵物欲、增加物品之後，不只浪費（失去）錢，連空間、健康、時間、家人以及想做的事情，全都跟著失去了。這樣真的是一種浪費，對吧？

正因為如此，我並不想讓超出所需的東西變多，這會導致在不知不覺中失去很多東西。透過整理，才能讓我真正意識到「比物品更有價值的東西」。

⑤能認真管理財務並投入在工作

「物品」是「金錢」的另一種形式，透過整理、逐一檢視每件物品之後，讓我察覺到自己一直在浪費。於是，我重新檢視了財務支出，發現之前一個人生活的時候，每個月只要有10萬日圓就能過活，因此可以自由地選擇自己想做的工作。

因此，我在選擇工作時更為慎重，金錢的使用也更加謹慎，盡量避免支出非必要的生活費。因為一旦生活成本過高，轉職的風險就會增加，只靠喜歡的工作維持生計，也會變得相當困難。

現在我選擇當YouTuber，把自己的想法和經驗談與許多人分享，也正在寫第五本書。當然，能把喜歡的事情當成工作的人或許不多；不過，透過減少物品，我獲得更多時間上的餘裕，也把生活費壓到最低，因此才能先從副業開始挑戰自己喜歡的工作。

我很幸運，能夠將自己熱愛的事情當作工作；對自己的工作感到自豪，每天都覺得很充實，就更不會有隨便花錢的想法了。

我並不是為了要把賺來的錢用來揮霍，才一直在工作，而是工作很有意義、我才對此樂在其中。換句話說，就算收入高於支出，也沒必要花在奢侈的事物上。

而且，雖說是夠幸運才能將熱愛的事情當作工作，但是也不代表收入會持續成長。因此我認為，光是靠熱愛的工作就能維持生計，本身就是一件非常奢侈的事。

★本文經幸福文化授權，摘自《召喚錢錢來我家：從失業零存款到30歲FIRE！以斷捨離原則重整生活和財務的全方位創富提案》