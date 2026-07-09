　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

只是整理生活空間　存錢速度居然變快了

▲▼打掃。（圖／CFP）

▲透過打掃、整理居家空間的過程，可以重新檢視自己平時的購物行為。示意圖。（圖／CFP）

作者：極簡Takeru

●精選書摘

自從開始整理生活空間之後，我明顯感覺到存錢的速度變快了。或許也有人會半信半疑，「只是整理生活空間，就會有這麼大的變化嗎？」因此，接下來我會依序說明自己的生活是如何改變的，又為什麼會因此增加存款。

[廣告]請繼續往下閱讀...

① 賣掉用不到的東西換現金

首先，我一口氣整理出用不到的東西並賣掉。這也是因為當時生活十分窮困，所以要賣掉用不到的東西來補貼生活開銷。整理看看，在你家裡應該也有一些「沒在用、但能賣二手的東西」。

例如：貴金屬、家具、家電、電腦、智慧型手機、名牌商品、化妝品、服飾、和服、書籍、CD、名牌貨、兒童玩具、嬰兒用品、手錶、珠寶、嗜好用品、收藏品、遊戲、藝術品、樂器等等。

賣掉這些用不到的東西，就可以獲得一筆額外的收入。在過去十年來的極簡生活中，我賣掉過很多用不到的東西，大約換了100萬日圓的現金。

②原來不需要這麼多東西也能生活

不斷整理的過程中，我發現將近九成的物品都是用不到的東西，需要的物品只有原本的一成。至今我仍記得當時的新發現：「啊，原來我靠這些東西就能生活了。」

一旦你清楚知道自己需要什麼東西，明白用很少的物品也能生活之後，你的物欲就會急速下降，購物時也會謹慎挑選物品。因為你不會想買一年後就要丟掉的東西，也不想再辛苦地整理了。

最終，你只會留下高品質的物品和可以長久善用的東西，也不會再買回多餘的東西。

③可以區分「需要」和「想要」

透過整理之後，只留下了「需要的東西」，因此我開始能區分自己需要什麼？哪些東西可以丟掉不用。

「需要的東西」是指生活上不可或缺的物品，沒有它們就會造成不便、會對生活造成影響。舉例來說，我一個人生活時最基本的必需品有以下這些：

二件家具（一張椅子、一張桌子）、五件電器（冷氣、冰箱、洗脫烘洗衣機、照明設備、吸塵器）、五件寢具（日式床墊、被子、枕頭、毯子、夏季涼墊、十套衣服、十個衣架、十二件內衣（夏季上下二套、冬季上下二套、夏季襪子二雙、冬季襪子二雙）、一支牙刷、一台智慧型手機、一個翻蓋式手機殼、一台iPad、一個腳架、一副耳機、二條充電線一支筆、一個背包、一雙鞋、一把傘、五件衛生用品（指甲刀、挖耳勺、全身沐浴洗髮精、刮鬍刀、洗手液）、三條毛巾、七件餐具（碗、大盤子、小盤子、杯子、筷子、湯匙、叉子）、六件烹飪用具（鍋子、平底鍋、濾網、菜刀、砧板、湯勺）、洗碗精、海綿、萬用清潔劑、一張信用卡、健保卡、個人編號卡5、駕照、年金手冊6、銀行存摺、印章、房屋鑰匙等等。

以上合計八十八件物品，對我來說缺一不可，沒有這些東西，生活就會很不方便。當然每個人「需要的東西」都不一樣，但是這些生活必需品在整理時都應該留下來，如果需要換新的話，也應該毫不猶豫地買下。

另一方面，「想要的東西」就是即使沒有也能生活的東西。以我為例，今後可能不會買手錶、遊戲、筆記本或錢包等等，事實上，我現在沒有這些東西，生活上也沒有什麼困難或不便。

5編註：「My Number Card（個人編號卡）」類似台灣的自然人憑證。在日本，不論國籍只要有住民登記的人皆會授予一組12位數字的個人編碼。
6編註：日本國民年金和厚生年金的證明文件，自令和4年4月起，新的年金制度改發「基礎年金號碼通知書」，已持有年金手冊的人仍可繼續使用。

而且，我也不需要比現在更多的鞋子、包包、衣服、餐具或烹飪用具，更不會出現「想要更多」的想法。

去購物時，只會買「需要的東西」，不會買「想要的東西」。畢竟，沒有那些「想要的東西」也不會影響生活，買下了只是在浪費錢。

④買了想要的東西，會失去「重要的東西」

我在捨棄物品的過程中，察覺到自己失去了重要的東西。當物品增加得愈多、代表錢也花得愈多，生活空間也變小，光是因為生活費增加，工作時間也會愈長，甚至還會失去健康和陪伴家人的時間。此外，為了工作，也不得不放下自己真正想做的事情。

也就是說，當我察覺到自己不敵物欲、增加物品之後，不只浪費（失去）錢，連空間、健康、時間、家人以及想做的事情，全都跟著失去了。這樣真的是一種浪費，對吧？

正因為如此，我並不想讓超出所需的東西變多，這會導致在不知不覺中失去很多東西。透過整理，才能讓我真正意識到「比物品更有價值的東西」。

⑤能認真管理財務並投入在工作

「物品」是「金錢」的另一種形式，透過整理、逐一檢視每件物品之後，讓我察覺到自己一直在浪費。於是，我重新檢視了財務支出，發現之前一個人生活的時候，每個月只要有10萬日圓就能過活，因此可以自由地選擇自己想做的工作。

因此，我在選擇工作時更為慎重，金錢的使用也更加謹慎，盡量避免支出非必要的生活費。因為一旦生活成本過高，轉職的風險就會增加，只靠喜歡的工作維持生計，也會變得相當困難。

現在我選擇當YouTuber，把自己的想法和經驗談與許多人分享，也正在寫第五本書。當然，能把喜歡的事情當成工作的人或許不多；不過，透過減少物品，我獲得更多時間上的餘裕，也把生活費壓到最低，因此才能先從副業開始挑戰自己喜歡的工作。

我很幸運，能夠將自己熱愛的事情當作工作；對自己的工作感到自豪，每天都覺得很充實，就更不會有隨便花錢的想法了。

我並不是為了要把賺來的錢用來揮霍，才一直在工作，而是工作很有意義、我才對此樂在其中。換句話說，就算收入高於支出，也沒必要花在奢侈的事物上。

而且，雖說是夠幸運才能將熱愛的事情當作工作，但是也不代表收入會持續成長。因此我認為，光是靠熱愛的工作就能維持生計，本身就是一件非常奢侈的事。

《召喚錢錢來我家》（圖／幸福文化提供）

★本文經幸福文化授權，摘自《召喚錢錢來我家：從失業零存款到30歲FIRE！以斷捨離原則重整生活和財務的全方位創富提案》

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」
世足8強恐改期！「極端天氣」FIFA備戰應變
10萬韓旅遊YTR突刪光影片、停更！　妻子證實：我們離婚了
快訊／27歲女隆乳後「失去呼吸心跳」！　送醫搶救中
快訊／鍾小鍾、大哥移送…僅蹦闆留下
不認訓基層「別給我緊急調度」耍官威　蔣萬安：是決策者的要求
快訊／台中明放颱風假？盧秀燕拍板：今晚8點宣布

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女導演懷孕「借親弟精子+伴侶卵子」是亂倫？婦產科醫：沒有問題

麥當勞、肯德基等7速食「未用致癌油」！醫幽默喊：這幾天最安心

不斷更新／巴威影響海陸空交通　淡江大橋明天可能封閉

巴威颱風如被「鬼剃頭」缺一角！全台風雨最劇烈時程一次看

巴威來襲影響空運！金門7／10部分班機取消　7／11國內線停飛

中研院選出19名新院士　地震學者馬國鳳、台達電技術長郭大維入列

快訊／台中明天是否放颱風假　盧秀燕拍板：今晚8點宣布

長榮華航明天停飛沖繩　颱風航班異動懶人包

阿根廷逆轉勝球迷嗨翻！梅西官方葡萄酒亮相　業者訂單接到手軟

金門擴大查中聯問題油！181家業者全查完　下架437件產品

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

瘦瘦針代購、網購藏風險 醫籲「二不一要」安全減重不傷身

巴威風速又變強長胖！眼牆置換「第三巔峰」

大美術館生活圈延伸中都 「中川月亮灣」切入市中心綠意宅市場

巴威襲台週五放颱風假？　蔣萬安：前一晚8時宣布、原則放整天

川普：美伊停火已結束　不想再跟伊朗打交道

女導演懷孕「借親弟精子+伴侶卵子」是亂倫？婦產科醫：沒有問題

麥當勞、肯德基等7速食「未用致癌油」！醫幽默喊：這幾天最安心

不斷更新／巴威影響海陸空交通　淡江大橋明天可能封閉

巴威颱風如被「鬼剃頭」缺一角！全台風雨最劇烈時程一次看

巴威來襲影響空運！金門7／10部分班機取消　7／11國內線停飛

中研院選出19名新院士　地震學者馬國鳳、台達電技術長郭大維入列

快訊／台中明天是否放颱風假　盧秀燕拍板：今晚8點宣布

長榮華航明天停飛沖繩　颱風航班異動懶人包

阿根廷逆轉勝球迷嗨翻！梅西官方葡萄酒亮相　業者訂單接到手軟

金門擴大查中聯問題油！181家業者全查完　下架437件產品

AV「色氣大姐姐」突宣布結婚　帥老公罕露臉

中聯致癌油下架名單再增39項　貴族世家、布列德也中招

女導演懷孕「借親弟精子+伴侶卵子」是亂倫？婦產科醫：沒有問題

台灣籌獲MQ-9B無人機具3戰略意涵　國防院給3大建軍建議

麥當勞、肯德基等7速食「未用致癌油」！醫幽默喊：這幾天最安心

紅蘿蔔1元、馬鈴薯10元！超市量販加碼生鮮優惠一次看

巴洛貢逃過禁賽引爭議　美國隊友吐心聲：反正大家都會討厭我們

2年吸客3千！失聯女移工變身地下醫美　玻尿酸打到一半被抓

顧失明婆婆、3幼兒…人妻長期被家暴！抓狂「15刀捅死老公」下場曝

爸媽不准養！姊妹演「路邊撿到貓」成功收編　網自首：我也用這招

巴威略為減速　北北基宜暴風侵襲率已達99%

生活熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

最新各國路徑！　巴威要轉向了

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

郭台銘又爆偷會女球友　兩性專家揭內情：2人更緊密了

巴威強度超扯！　蘭嶼竟「肉眼可見菲律賓」

別人的老闆！　巴威還沒到就宣布「週五在家」

更多熱門

相關新聞

繼承1600萬遺產不想定存　他開槓桿慘賠失眠

繼承1600萬遺產不想定存　他開槓桿慘賠失眠

許多人獲得退休金或遺產時，總會擔心放銀行不敵通膨，投資又可能賠光，進而陷入兩難。日本一名63歲男子繼承1600萬元遺產後，在金融業者推銷下，透過海外股票及債券投資信託賺到錢，因此信心大增，加碼投入槓桿型商品，不料卻慘賠200萬元，讓他自責到長期失眠。

富有不一定滿足！金錢相關陰暗面

富有不一定滿足！金錢相關陰暗面

計劃難達成？99%人都忽略的謬誤

計劃難達成？99%人都忽略的謬誤

電商女王安晨妤投資合夥鬧翻挨告　涉2罪被起訴

電商女王安晨妤投資合夥鬧翻挨告　涉2罪被起訴

懂挑「護城河」！　財女超狂股房雙拼術：蛋白區變金磚

懂挑「護城河」！　財女超狂股房雙拼術：蛋白區變金磚

關鍵字：

理財投資人生規劃財務自主幸福文化

讀者迴響

熱門新聞

巴威今轉向！　最新各國路徑出爐

巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

暴風侵襲100%！巴威轉彎颱風眼超強壯

「全台可能陸警」　氣象署揭颱風假關鍵

「鐮刀割喉」殺死女友載屍派出所

員工腳踩雞皮喊「幫去角質」！網怒灌負評

神明曾勸放下小鬼！峮峮2年後再求籤「出現完美結局」

巴威「強度稍減弱」　估下午海警、深夜陸警

巴威變慢了！　影響程度增加

Windy預測「巴威偏北撞台」！氣象粉專曝原因

最新各國路徑！　巴威要轉向了

快訊／明放颱風假？　蔣：盼民眾在週五週六待在家

周五放颱風假？台北人嘆恐上演「最慘劇本」

快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

郭台銘又爆偷會女球友　兩性專家揭內情：2人更緊密了

更多

最夯影音

更多
買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！

買潛艦送哈蘭德？加拿大總理當面挖角　挪威首相笑答：不賣！
世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

世界盃最狂翻盤！埃及2球領先遭逆轉氣瘋　爆發6黃1紅大亂鬥

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

曼哈頓37層高樓「鋼柱爆裂」 恐坍塌急封街撤離疏散民眾

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

巴威「近年罕見西北巨颱」　颱風假這天無懸念

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面