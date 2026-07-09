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迎戰強颱巴威　台南市水利局把握黃金48小時強化防汛整備

▲強颱巴威逼近，台南市政府水利局把握黃金48小時，全面強化防汛整備。（記者林東良翻攝，下同）

▲強颱巴威逼近，台南市政府水利局把握黃金48小時，全面強化防汛整備。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強烈颱風巴威步步進逼台灣，依中央氣象署預報資訊，台南9日下午起將逐漸受颱風外圍環流影響，明、後兩天風雨最為劇烈，台南市水利局表示，市府把握颱風來襲前黃金48小時，全面強化防汛整備，包含排水清淤、抽水站試運轉、水門啟閉測試、移動式抽水機預布、砂包及防水擋板整備等，嚴陣以待降低積淹水風險。

水利局指出，中央氣象署預估，沿海地區需留意10級陣風，並有局部大雨及山區局部豪雨發生機率；加上近日適逢大潮，沿海低窪地區漲潮期間水位偏高，恐造成排水不易，甚至引發海水倒灌或局部積淹水情形。市長黃偉哲已於7月7日召開防颱整備會議，要求各單位密切合作、未雨綢繆，保障市民生命財產安全。

▲強颱巴威逼近，台南市政府水利局把握黃金48小時，全面強化防汛整備。（記者林東良翻攝，下同）

水利局表示，為趕在颱風影響前完成防汛準備，市府自本週一、7月6日起，即先行啟動防汛巡檢作業，針對各區域排水、水利建造物、在建工程、抽水站、移動式抽水機油料及防汛物料等設施全面盤點。

在清淤整備方面，截至7月6日，全市已清疏排水路約269公里、雨水下水道箱涵約82公里，合計清淤長度約351公里，清淤體積達5萬立方公尺；另截至5月31日，道路側溝清淤總長度也已超過373公里。水利局也已責成轄內滯洪池管理單位預先降低池內水位，洩降完成後可增加約1100萬噸蓄水空間。

▲強颱巴威逼近，台南市政府水利局把握黃金48小時，全面強化防汛整備。（記者林東良翻攝，下同）

水利局進一步說明，黃偉哲日前特別指示水利局辦理三爺溪護岸急要段750公尺加高30公分工程，並已於7月7日完成。黃偉哲也在同日親自率領水利局同仁下至雨水下水道縱走視察，實地檢視清淤成果與排水狀況，掌握防洪設施整備情形。

▲強颱巴威逼近，台南市政府水利局把握黃金48小時，全面強化防汛整備。（記者林東良翻攝，下同）
在機具與物料整備方面，全市67座抽水站、轄下1841座水門及511台移動式抽水機，皆已完成試運轉、油料補充與水門啟閉測試，妥善率達100%。其中508台移動式抽水機已預先布設於低窪地區，其餘3台機組則作為緊急調派備用。

▲強颱巴威逼近，台南市政府水利局把握黃金48小時，全面強化防汛整備。（記者林東良翻攝，下同）

水利局表示，已要求操作人員保持警戒，並通知各區災害搶修險廠商待命，以利即時應變。為降低積淹水風險，水利局與各區公所也已備妥約23萬包砂包，並將約4100片防水擋板分配予全市34個區公所運用。

▲強颱巴威逼近，台南市政府水利局把握黃金48小時，全面強化防汛整備。（記者林東良翻攝，下同）

水利局提醒市民，可多加利用台南市政府官方LINE帳號，或下載「台南水情即時通APP」，隨時掌握最新水情與氣象資訊，提早做好防災及避災準備。若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞，或遭塑膠墊覆蓋，也請協助清除，或通報市府1999市民服務熱線處置，加速排水、降低災害風險。

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