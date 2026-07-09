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毒男搶皮包反被勇嬤KO！還被背帶狂抽10下網友喊讚　24小時被逮

記者陳崑福、葉品辰／屏東報導
屏東縣潮州鎮上(6)月24日發生一起驚險搶奪案，一段路口監視器畫面近日在Threads瘋傳，只見一名7旬婦人遭44歲洪姓男子騎機車尾隨搶包，即使一度被拖行，仍死命抓著包包不放，雙方當街拉扯約1分半鐘，洪男最後連人帶車被婦人拉倒在地，只好放棄犯案，婦人甚至拿起斷裂的包包背帶狂抽洪男約10下。警方獲報後24小時內將洪男查緝到案，全案依法送辦。

▲潮州警方逮獲許姓男子涉嫌搶奪未遂罪嫌送辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警方逮獲許姓男子涉嫌搶奪未遂罪嫌送辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

警方調查，44歲洪姓男子於6月24日上午7時許騎乘機車尾隨一名婦人，當行經潮州鎮曲振路時，突然從後方伸手搶奪婦人的包包，原本打算得手後立即騎車逃逸。不過，婦人第一時間死命抓住包包不肯放手，洪男一度催動機車，導致婦人被拖行在地，甚至整個人被拉起、扛離地面，但婦人始終沒有鬆手。

洪男雖一度將包包搶到手，準備騎車離去，婦人隨即從地上爬起，改抓住洪男外套不放，硬是將洪男連人帶車拉倒，雙方當街僵持。眼見無法脫身，洪男最後放棄行搶，還指著掉落地上的包包，疑似示意婦人將包包拿回、放他離開。沒想到，婦人撿起包包後怒氣未消，拿起已扯斷的包包背帶朝洪男猛抽約10下，還中氣十足地要洪男「賠她」，接著走到機車後方查看，發現機車未懸掛車牌，忍不住驚呼「你還沒有車牌！」，洪男才趁隙騎車逃逸。

▲潮州警方逮獲許姓男子涉嫌搶奪未遂罪嫌送辦。（圖／記者陳崑福翻攝）

潮州警分局表示，案發後立即成立專案小組，報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，透過調閱監視器及積極追查，迅速鎖定洪嫌身分，並於受理報案24小時內將人查緝到案，全案依搶奪未遂等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。警方指出，洪嫌另涉毒駕案件，目前已遭羈押於屏東看守所。

據悉，被害人是老師退休，以往教學生就告訴學生遇到突發事情要保持冷靜，當天遇到搶劫，她就保持冷靜應變，與對互相拉扯，最後兩人倒地，她還是硬拉對方不讓對方逃跑。

潮州分局長黃世德表示，民眾外出應提高警覺，避免獨自行經人煙稀少處所，若發現遭人尾隨或遇有可疑情事，應立即前往人潮較多、光線明亮處所，並大聲呼叫周遭民眾協助，同時撥打110報案；如遇不法侵害時，應以自身安全為優先，冷靜記下犯嫌特徵、交通工具及逃逸方向，提供警方查緝，警方將持續強力打擊暴力犯罪，維護轄區治安。

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