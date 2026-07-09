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台南「小黃公車」前進新市、新化　路線增至46條遍及31行政區

▲台南市政府宣布小黃公車綠33、綠34正式通車，服務新市、新化地區，路線增至46條，遍及全市31行政區。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府宣布小黃公車綠33、綠34正式通車，服務新市、新化地區，路線增至46條，遍及全市31行政區。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府推動「小黃公車」服務再擴大，9日於新化區公所舉辦記者會，宣布服務新市、新化區的新路線綠33「潭頂代天府－安南醫院」及綠34「新化循環線」正式通車。台南小黃公車自108年起陸續規劃上路，至今路線已達46條，服務範圍遍及全市31個行政區，累計服務逾50萬市民。

市長黃偉哲表示，台南市幅員遼闊，部分地區人口較分散，傳統大型公車不一定能有效深入社區，因此市府自108年起推出小黃公車，以計程車取代部分大型公車路線，讓民眾能「用公車的票價、享受計程車的服務」。此次新通車的綠33、綠34，是台南小黃公車第45及46條路線，可串聯轉運站、火車站及醫院，大幅提升居民就醫、採買、洽公與通學便利性。

▲台南市政府宣布小黃公車綠33、綠34正式通車，服務新市、新化地區，路線增至46條，遍及全市31行政區。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲指出，小黃公車上路以來，已成為許多鄉親生活中不可或缺的代步工具，尤其年長者使用敬老卡可不限里數免費搭乘，減輕交通負擔，也讓偏遠地區公共運輸更加友善。他也感謝交通部公路局、立委及市議會支持，協助市府共同完善公共運輸路網。

交通局長王銘德表示，交通局透過與地方民意溝通，規劃小黃公車路線與停靠站位，讓公共運輸從過去傳統公車的「供給服務」，逐步轉型為更貼近地方生活需求的「主動連結需求」，使偏鄉及郊區居民也能享有更便利的公共運輸。

交通局說明，新闢綠33線服務新市郊區潭頂、崙仔頂、永就番仔寮及社內等聚落居民，可便利往返新市市場採買、前往區公所洽公，也能直達安南醫院就醫，並串聯新市火車站與和順轉運站，方便居民轉乘其他公共運輸。


交通局指出，新化是台南重要轉運樞紐，市府自113年起已將綠14、綠15兩條傳統公車路線轉型為小黃公車，服務礁坑、五甲勢等較外圍地區居民。此次新闢的綠34新化循環線，則是台南首條環狀小黃公車路線，行經知義、山仔腳、竹子腳等傳統聚落，發揮轎車可深入窄巷的優勢，讓小黃公車如同交通微血管般進入社區。

▲台南市政府宣布小黃公車綠33、綠34正式通車，服務新市、新化地區，路線增至46條，遍及全市31行政區。（記者林東良翻攝，下同）

公共運輸處處長劉佳峰表示，綠33由皇冠交通股份有限公司營運，民眾可洽中華衛星車隊06-291-2222；綠34由成功汽車股份有限公司提供服務，可洽台一大車隊06-331-9555。除固定班次外，也提供站牌方圓1公里內預約服務，預約需2人以上共乘，最遲須於搭車前1日下午5點前電話預約，或使用「大台南公車APP」辦理。

劉佳峰指出，小黃公車比照公車收費，使用市民敬老卡、愛心卡可免費搭乘，使用電子票證則享基本里程8公里免費等優惠，歡迎市民多加利用，讓公共運輸真正走進生活巷弄。

▲台南市政府宣布小黃公車綠33、綠34正式通車，服務新市、新化地區，路線增至46條，遍及全市31行政區。（記者林東良翻攝，下同）

今日記者會包括交通部公路局嘉義區監理所副所長林衣婕、台南監理站長蔡義雄、立委陳亭妃、副議長林志展、市議員李偉智、陳碧玉、余柷青等人出席；立委謝龍介、林俊憲、林宜瑾服務處及多位議員服務處代表也到場關心。

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