囂張討債把警員當空氣...桃檢拘提12人　蹦闆遭捲入關鍵原因曝

▲蹦闆開直播後遭警方拘提，表情十分錯愕 。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

記者張君豪／台北報導

桃園地檢署重大專組檢察官方勝詮8日指揮刑事局偵二大隊、北市刑大、南港分局、中山分局、大同分局、新北市海山分局、桃園市刑大、中壢分局及大園分局等單位，鎖定網紅蹦闆、有竹聯幫信堂承信會背景的鍾小鍾、承信會邱姓大哥等人涉黑行動拘提12人到案，並搜索被告等人居住、工作處所共25處，全案朝組織犯罪防制條例、強盜、恐嚇取財罪偵辦中。

據了解，蹦闆8日中午看到新聞知悉警方行動，緊急開直播澄清自己沒有涉黑，做的都是正當生意，直播到一半隨即遭刑事局幹員破門亮出搜索票、拘票逮人，蹦闆一臉錯愕緊急中止直播，警方除拘提他到案，並附帶搜索他的住處、工作室、營業處所，並同步逮捕討債網紅「鍾小鍾」和竹聯承信會邱姓大哥等12名涉案成員。





▲「蹦闆」率眾毆人影片流出 中壢警全程旁觀挨轟。（圖／翻攝自Threads）

刑事局從中壢爆發討債網紅拍片討債並與警方嗆聲離譜情事，導致民眾對桃園黑幫橫行亂象失望，經桃園地檢署與刑事局緊急啟動掃黑專案應對，警方鎖定邱姓大哥為首，橫行桃園中壢一帶的竹聯幫信堂承信會成員進行掃蕩，素來與承信會幫眾交好的蹦闆也因此遭拘提調查。

據了解，承信會近年高調發展，不只找專業的攝影工作室以錄製饒舌歌MV專業製片方式，拍攝聚集小弟坐擁辣妹、長短槍械、拉K開趴的形象宣傳影片，影片中吸毒、談判甚至亮槍開槍畫面更是嚴重挑釁檢警的底線。

另外蹦闆（呂育銓）在2024年參加《拳上 The Cage》拳擊賽，擔任壓軸主秀以判定擊敗「亞洲統神」張嘉航，未料統神在拳賽結束後卻遭多名身有刺青的黑衣人圍毆追打，當時被查出涉案動手的黑衣人多有幫派背景。





▲拳上2024比賽，統神抱怨比賽不公賽後遭黑衣人追打。（圖／記者黃克翔攝）

蹦闆同年在桃園的旗艦店裝修期間電纜遭竊，慣竊也遭蹦闆率小弟圍毆，加上蹦闆與專收不良債信，承接坊間退票、票借及俗稱「球板」的職業賽事簽賭欠債的黑幫專業討債鍾小鍾互動甚密；另外，今年是地方大選年，承信會與鍾小鍾以言詞逼迫攤販討債，視到場維持秩序的警力為無物，嚴重挑釁檢警維護地方治安決心，刑事局因此火速開啟專案蒐報行動。

經檢警調查，雖然蹦闆非竹聯承信會成員，但過往暴力聚眾鬥毆紀錄中都有承信會小弟到場助拳，檢警據此懷疑蹦闆「走上歪路」漸趨暴力的不法行徑與承信會邱姓大哥在幕後策畫有關，「是蹦闆沉溺在幫眾擁簇涉黑幫犯罪遭利用，還是與承信會有密切的合作關係」，是檢警本次行動調查重點。

蹦闆等12人8日下午陸續遭專案小組拘提帶回後，因眾人到案後拒絕夜間偵訊，刑事局今晨展開緊鑼密鼓警詢，預計會在下午3時前後將眾人依涉犯組織犯罪防制條例、強盜、恐嚇取財罪嫌，移送桃園地檢署複訊。

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