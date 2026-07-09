蘋果官網上架免 2 萬元 MacBook！數量有限、下一波不知道等多久

▲蘋果上架 MacBook Neo 整修品，提供 256GB、512GB 兩種容量。（圖／翻攝蘋果官網）

記者黃肇祥／綜合報導

蘋果今日悄悄在台灣官網釋出一波 MacBook Neo 整修品，價格最低不用 20,000 元，數量十分稀少，建議有需要的消費者盡快下單。

根據蘋果官網資訊，這一波 MacBook Neo 提供 256GB 與 512GB 儲存空間兩種版本，前者售價為 19,600 元，僅提供青橘黃色以及胭粉色，後者則有銀色、靛青色、青橘黃色以及胭粉色，顏色相對齊全，價格則是 22,000 元。

作為對比，若是全新的 MacBook Neo 256GB 要價為 22,900 元，512GB 則是 25,900 元，購買整修品可以享有 3,300 與 3,900 元的優惠，對於平價筆電來說，是相當誘人的折價幅度。此外，目前整修品都可以在短期內取貨，全新品均得等上 1～2 週，是可遇不可求的好優惠。

蘋果「認證維修品」有品質、售後保障

品質、保固也不用太擔心。所謂的蘋果「認證維修品」就是俗稱的整新機，來源包含退貨產品、外觀小瑕疵、零件有問題或等等原因，已經不是全新的開箱產品，在經過蘋果原廠收回之後，官方會進行維修與外觀上的整理，確保功能一切正常，再以優惠的價格賣給消費者，且有與新品相同的售後權益保障。通常價格會落在 8～9 折之間，高階產品可能因此省下數萬元的價差，惟數量有限，民眾下手速度要快。