伊朗轟炸美軍科威特巴林基地　警告：敢動手就反擊

▲圖為伊朗飛彈。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）宣布對美軍發動飛彈與無人機攻擊，其海軍與空軍目標鎖定美軍在科威特與巴林的基地，稱這是針對美國最新攻擊的第一階段懲罰性反擊。

革命衛隊表示，軍方在美軍發動攻擊數小時之後展開反擊，目標鎖定科威特艾瑞夫江（Arifjan）與沙列姆（Ali Al Salem）的基地，以及巴林賈法勒（Juffair）和希克伊沙（Sheikh Isa）的基地，若美國未來又發動攻擊，伊朗將鎖定該區域其他美國基地做出進一步回應。

就在早些時候，伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）警告美國，霸凌與違反承諾不再是沒有代價的行為，「讓我把話說清楚：你敢動手，就會被反擊」。針對荷莫茲海峽議題，卡利巴夫稱，海峽唯有透過伊朗的安排才會開放，而非美國的威脅。

此前，科威特與巴林剛才先後證實遇襲，防空系統緊急啟動，當地警報大作。卡達內政部也於8日宣布提高安全威脅等級，呼籲所有人待在家中、避免外出，遠離窗戶與暴露區域，確保自身安全。

伊朗國營媒體Press TV也在官方X帳號發布多段攻擊影片指出，「巴林啟動防空系統攔截伊朗飛彈」，「伊朗襲擊駐科威特美軍基地」，「在伊朗報復性打擊後，位於巴林的美軍第五艦隊總部發生火警」。