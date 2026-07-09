全台降最多 Top 15 手機排行出爐！新機開賣跌破 6,000 元

▲摺疊手機面臨三星、蘋果的競爭壓力，因此通路已經開始讓利降價。（圖／傑昇通信提供）

記者黃肇祥／綜合報導

台灣通訊連鎖門市傑昇通信今日（9）公布 6 月手機降價榜單，列出全台價格下殺幅度最多的 15 款手機。業者發現，儘管 2026 年新機普遍價格上揚，但通路與品牌卻給予更強的優惠力道，使消費者能以更親民的預算入手，其中不乏有數款新機一上市，就立刻祭出超過 6,000 元的降價幅度，搶攻跨陣營的消費者。

本月降價冠軍是 vivo 最新款的輕旗艦 X300 FE，256GB 版本一上市就跌了 6,500 元，迅速將價格拉至中階手機的 17,490 元水位，512GB 也有 6,000 元折扣，現在只要 21,990 元；vivo 旗下的入門款 Y21（4GB/128GB）同樣上市沒多久就有 3,000 元折扣，降幅高達 38%，現在免 5,000 元就能購得。

傑昇通信分析，vivo 特意將 FE 系列的牌價定在兩萬多元，除了能維持品牌溢價與合約資費談判的籌碼，也能透過首月高達 6,500 元的降價，來縮短消費者跨品牌的猶豫時間。

▲全台六月手機降價排行榜。（圖／傑昇通信提供）

摺疊手機成跳水重災區

透過榜單還可以發現，摺疊手機是另一個跳水災區。上市一年的 motorola Razr 60 Ultra（16GB/512GB）單月再殺 2,000 元，目前售價已經接近腰斬，從 39,990 元變成 21,990 元；Google Pixel 10 Pro Fold 同樣面臨迭代更新的壓力，三個版本同步登上榜單，單月最多跌了 3,000 元、累計最高降幅達 14,000 元。另外，榜單上也有全新推出的 Razr Fold、OPPO Find N6 等機型，平均降價幅度都逼近萬元。

傑昇通信認為，摺疊手機主要受到三星下一代 Galaxy Z 系列發表的壓力，其已確定會在 7 月 22 日發表，加上蘋果預計在 9 月帶來首款摺疊 iPhone，使目前的摺疊手機面臨二手殘值與庫存跌價的壓力。通路為了避免第三季出現不可逆的跌價損失，才會先行讓利。