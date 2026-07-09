「台灣是歐盟在東亞可靠關鍵民主夥伴」　歐洲議會報告案籲深化合作

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

歐洲議會全會通過「有關變動中之東亞地緣政治局勢及需強化與區域內理念相近夥伴合作之政策建議」報告案。該報告案指出，台灣是歐盟在東亞地區可靠且關鍵的民主夥伴，建議歐盟深化與日本、韓國及台灣等民主夥伴合作，重申維護台海和平與穩定的重要性，反對任何以脅迫片面改變現狀行徑，外交部發言人蕭光偉今（9日）表示，本案再次展現歐洲議會對台灣及台海和平穩定的高度重視。

歐洲議會今年7月7日通過「有關變動中之東亞地緣政治局勢及需強化與區域內理念相近夥伴合作之政策建議」報告案（Recommendation on the changing geopolitical situation in East Asia and the need for closer cooperation with like-minded partners in the region），建議歐盟深化與日本、韓國及台灣等民主夥伴的合作，重申維護台海和平與穩定的重要性，並反對任何以脅迫片面改變現狀的行徑。外交部長林佳龍對歐洲議會持續以具體行動支持台灣，表達誠摯歡迎與感謝。

該報告案指出，台灣是歐盟在東亞地區可靠且關鍵的民主夥伴，台灣海峽及南海的和平穩定對歐盟具重大戰略利益，也對全球安全與繁榮至關重要；建議歐盟應深化與日本、韓國、台灣及東協國家等理念相近夥伴的合作，台歐盟可奠基於「貿易暨投資對話」等運作機制建立全面且具結構性的合作架構。

同時支持台灣有意義參與國際組織及技術論壇，以及尊重在南海及台灣海峽之航行及飛越自由，並鼓勵深化歐洲議會與我國立法院成員深化國會外交。

外交部發言人蕭光偉指出，本案再次展現歐洲議會對台灣及台海和平穩定的高度重視，也是繼2023年「台歐盟貿易暨投資關係」、2024年「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」，以及歐洲議會「共同外交暨安全政策（CFSP）及「共同安全暨防衛政策」（CSDP）2025年度執行報告決議案後，再次已具體行動表達對台灣的堅定支持。

蕭光偉強調，台灣將持續與歐盟及理念相近夥伴強化合作，攜手維護台海及印太地區和平穩定，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，並積極為全球和平、安全與繁榮做出更多貢獻。