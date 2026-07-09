川普「帶坦克回家」逼加軍費！CNN曝歐洲財政困境　義大利出奇招

▲ 川普不滿歐洲各國北約防衛支出未達標，甚至揚言切斷與西班牙貿易往來。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利總理梅洛尼力推一座橫跨墨西拿海峽、全長約3.7公里的世界最長單跨懸索橋，將其定調為「國防基礎建設」以達到北約軍費開支目標，而這個看似巧妙又荒誕的分類也反映整個歐洲在美國總統川普施壓下的財政困境。

CNN報導，義大利政府去年8月正式批准橋梁興建計畫。墨西拿海峽早在西元前250年就曾以木板浮橋橫渡，如今義大利以國防投資名義重啟這項延宕兩千年的工程，背後原因正是川普要求北約成員國在2035年前將軍費提升至GDP 5%的龐大壓力。

「川普帶坦克回家」撤軍施壓 歐洲財政雪上加霜

川普長期對盟友未能履行軍費承諾表達不滿，今年5月美國國防部更宣布從德國撤出5000名駐軍，向歐洲傳遞明確訊號。但歐洲各國財政本就捉襟見肘，疫情期間鉅額紓困支出加上高利率對抗通膨的雙重打擊，使多國政府債台高築。

凱投宏觀（Capital Economics）首席歐洲經濟學家肯寧漢（Andrew Kenningham）警告，若法國完整落實NATO目標，債務占GDP比重將從目前預估的135%暴增至2035年的150%。而德國與波蘭、立陶宛等東歐鄰俄國家雖已穩定推動，英國、法國、義大利等國卻相繼坦言難以達標，西班牙更直接表明拒絕遵守。

研發僅占軍費4% 歐洲難複製美國乘數效應

倫敦政經學院教授伊爾澤茨基（Ethan Ilzetzki）分析，增加國防預算若運用得宜，將有助於提升長期生產力，但絕非解決歐洲所有問題的萬靈丹。歐洲國防研發支出平均僅占軍費的4%，遠低於美國的10%，難以複製美國軍工投資帶動的經濟乘數效應，且歐洲還面臨約20萬名技術工人缺口的產業瓶頸。

專家直言，歐洲若真要實現軍事自主，終究得進行深入稅制與社福支出改革，而非靠把橋梁貼上「國防」標籤來湊數。

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