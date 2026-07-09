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10年3度酒駕！惡運將被吊照挨罰18萬擺爛　執行署鐵腕追回

▲屏東執行分署。（圖／資料照）

▲屏東執行分署。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東一名曾姓職業聯結車駕駛10年內3度酒駕遭查獲，除被重罰18萬元、吊銷職業駕照、須接受道安講習外，還被公布姓名及照片，他申請分期繳納，但付了5萬4000元後卻中斷繳款，剩餘12萬6000元遭移送行政執行署屏東分署強制執行。分署火速啟動查扣程序，曾男擔心財產遭查封，只好出面一次繳清欠款。

屏東分署表示，曾男的欠款案今年4月29日被移送至該分署，同年5月5日分案後，承辦人員旋即展開財產調查並啟動執行程序，於5月份寄發傳繳通知書，命曾男限期出面處理。曾男在接獲分署通知後，深知行政執行機關執法態度堅定，若持續神隱恐面臨扣薪、扣押存款甚至名下動產、不動產等遭查封之不利益，無法規避繳納義務，隨即於6月4日出面將剩餘的12萬6,000元罰鍰全數清償。

屏東分署呼籲，酒後駕車不僅嚴重危及自身與他人生命安全，更將面臨高額罰鍰、吊銷駕照、甚至影響職業生計，民眾切勿心存僥倖酒後上路。此外，民眾對於滯納之稅費、罰鍰等公法上金錢給付義務，應依規定主動繳納，如有經濟上困難無法一次繳清，可檢具相關證明文件至分署辦理分期繳納，切勿心存僥倖，企圖以脫產方式規避執行。行政執行分署將貫徹行政院「五打七安」中「道安」之政策目標，依照法務部行政執行署「交通專案」，加強執行與車輛相關之「交通罰鍰」、「使用牌照稅」及「國道通行費」等案件，持續守護民眾用路安全。

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關鍵字：

酒駕累犯屏東執行分署行政執行交通安全罰鍰執行

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