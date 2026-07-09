用Windy看巴威他冒問號「到底擦邊還撞台？」　颱風粉專解答

▲有民眾用Windy看颱風動態，忍不住冒出問號。（圖／翻攝自Windy）

記者鄺郁庭／綜合報導

強烈颱風巴威逼近，不少民眾緊盯颱風動向。就有網友好奇求問，看到新聞多次提到颱風可能只是「擦邊」通過，但自己查看天氣網站「Windy」後，卻發現預測路徑偏北，甚至可能直接撞上台灣「看來好不樂觀」。貼文曝光後，引發不少網友討論官方預報與不同氣象模型的差異。

有網友在Threads表示，新聞一直報導颱風與台灣只是「擦邊」，但自己使用Windy查看後，卻發現路徑顯示可能偏北撞上台灣，雖然知道不同預報模型會有差異，但還是忍不住擔心，「這看來好不樂觀。」

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貼文引來氣象粉專「台灣颱風論壇」留言解釋，新聞和中央氣象署所說的「擦邊」，通常是指颱風中心擦過台灣陸地，「但他暴風半徑380公里，直徑760公里，中心擦邊跟登陸其實真的沒差多少，整個暴風圈還是會籠罩全台灣上空」，唯一有差的大概只有颱風核心會不會被中央山脈明顯破壞而已。

此外，目前路徑預報誤差仍涵蓋宜花及東北外海，「也就是說颱風未來也有可能登陸，也有可能從離我們遠一點的地方通過，只是照目前這幾報的修正來看，登陸的機率有緩慢在提升」。

貼文也釣出不少人討論Windy與官方預報的差異。有網友指出，Windy本身只是整合ECMWF、GFS、ICON等不同氣象模式，不是官方預報，因此適合觀察趨勢，但真正發布警報、防災及停班停課仍應以中央氣象署資訊為主；也有人分享，Windy這幾天幾乎每天都會修正路徑，受到太平洋高壓變化影響，目前仍存在不同可能性，因此現階段最重要的還是持續留意最新預報。