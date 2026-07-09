「淫魔郵差」偷拍私密片被炒！想復職還討薪50萬　法官狠打臉

▲陳姓郵差犯多起妨害性自主案件被解雇，提告郵局想復職被駁回。（資料照，與本案無關／記者李姿慧攝）

記者郭玗潔／高雄報導

已婚陳男在郵局任職9年，被媒體於去年報導他透過交友軟體搭訕多名女子交往，帶到住處或旅館發生性行為，並架設針孔偷拍，另外還在親戚家裝針孔，共5名男女和兒童受害。案情爆發後，中華郵政以陳男嚴重影響郵局的聲譽及企業形象為由，火速將他解雇。陳男不滿提告，要求復職並求償復職前所有薪資50萬餘元，台南地院審理，法官認為郵局解雇陳男合理，駁回陳男訴求。

陳姓郵差被媒體踢爆，透過交友軟體等管道，與女子搭訕交往後，帶到住處或旅館發生性行為，並架設針孔偷拍，期間長達20年，就連未成年少女、頭髮掉光的癌症病患也不放過，被害者超過70人，甚至逼被害者簽署性奴隸契約，直到一名與郵差交往的女子，誤拿郵差隨身硬碟後，才東窗事發，郵局也立即召開考成委員會，經該委員會出席委員全數通過，逕予解除與陳男的勞動契約。

陳男隨後將中華郵政告上法院，認為他只犯下3件妨害性自主相關案件，但都與工作無關，且其中一件在他於郵局任職前。他表示與該名爆料女子在2022年發展婚外情，交往期間女子竊取他的硬碟，並在2025年6月對媒體不實爆料，郵局卻僅因報導就解雇他，不符合勞基法和懲戒相當性，請求確認雙方雇傭關係，並還他復職之前的工資5萬2845元和退休金等，共50萬2845元，就算法院任為雙方勞動契約已終止，郵局也應給他資遣費並開立非自願離職證明書。

中華郵政則指出，陳男長期竊錄他人私密影像，及對未滿14歲學生為性交、猥褻，犯下多起妨害性自主案件，被媒體以「淫魔郵差」影射及大幅報導，連陳男的親屬都是被偷拍的受害者，已嚴重影響被告之聲譽及企業形象，造成民眾於收信時有所擔憂，也影響其他員工對職場安全的信任度，因此按規定終止勞退契約，符合規定。

法官認為，陳男在2021年2至11月間，除了偷拍和當時女友的性愛過程，同期間也在某親屬家中裝針孔，竊錄3名成年男女、2名未滿12歲的兒童使用浴廁以及身體隱私部位的影像，2022年又在住處、摩鐵偷拍與另名女子的性愛過程和性影像，另外早在2012年時，陳男就利用在補習班當老師，對未滿14歲女學生為性交、猥褻遭判刑，可見媒體報導並非子虛烏有。

法官指出，陳男裝設針孔攝影機之地點包含汽車、旅館及住家廁所、天花板、牆邊等，顯然對裝設針孔攝影機駕輕就熟，陳男工作為郵差，自然知道民眾的住家或工作場所，也會近距離接觸眾多女性，加上他竊錄次數高達31次而言，難保不會再犯，郵局只能採取解雇手段。

法官判定，陳男依工作規則第75條之規定，不得有損害松名譽及信用的行為，但陳男被媒體影射為「淫魔郵差」、「變態郵差」，標題又是「淫魔郵差偷拍70女私密片」、「39歲郵差成偷拍狼/還逼簽性奴契約」、「偷拍20年少女、岳母都受害！惡狼郵差還逼人當性奴」等等，讓聞者對陳男產生嫌惡和噁心的反應，也對其業形象造成負面影響，被解僱符合規定，判決陳男敗訴。全案還可上訴。

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