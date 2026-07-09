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酒駕4犯被判關半年「不准易科罰金」　駕駛1原因逆轉獲撤銷

記者黃翊婷／新北報導

男子阿強（化名）有4次酒駕紀錄，被法院判處有期徒刑6個月，送至新北地檢署執行，檢察官否准讓他易科罰金。阿強入監後提出聲明異議，經新北地院法官審議，發現檢方確實有執行指揮不當之處，日前裁定撤銷「不准易科罰金及易服社會勞動的執行指揮命令」。

▲▼酒精測試示意影片,酒精測試儀,酒精測試,酒測,酒精,酒精測試。（圖／記者何雨忠攝）

▲阿強4犯酒駕，入監執行後向法院聲明異議，希望能獲得易刑處分的機會。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿強在2008年、2013年、2016年均有酒駕紀錄，沒想到他仍再度酒駕觸法（即本案），2025年間被法院判處有期徒刑6個月；案件送至新北地檢署執行，檢方不同意讓他易科罰金或易服社會勞動，並在傳喚到案之後，當日便入監執行。

阿強不服氣，決定向法院聲明異議。新北地院法官表示，經查，檢方認為阿強涉犯4次酒駕，若得到易科罰金的機會，恐怕難收矯正之效，這部分的考量沒有問題。

然而，法官指出，檢方在審核阿強是否得以易科罰金之前，沒有實質給予陳述意見的機會，等到阿強到案並陳述意見之後，也沒有進一步審酌個案情況，隨後援引阿強到案前的審核表做出上述命令，並發監執行，程序上確實有明顯瑕疵，有執行指揮不當之處。

法官認為，阿強主張檢方執行指揮不當，為有理由，最終裁定撤銷「不准易科罰金及易服社會勞動的執行指揮命令」，由檢方另外進行適法的執行指揮。全案仍可抗告。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：禁止酒駕，喝酒不開車；未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量，有害健康。

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