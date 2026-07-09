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要政府不只譴責矢板明夫遇襲事件　學者：折磨兇手用寒蟬效應反擊

▲矢板明夫。（圖／攝影中心翻攝）

▲矢板明夫。（圖／攝影中心翻攝）

記者郭運興／台北報導

中國香港籍男子廖港發，6日攻擊資深媒體人矢板明夫，檢方認定傷害、公然侮辱罪嫌重大，且廖男是「預謀性受僱跨境施暴」。對此，知名總體經濟學家吳嘉隆8日表示，「對矢板明夫動粗，我們要用寒蟬效應來反擊，我們的應對，不只是要譴責對方，而是要讓這些打手們有寒蟬效應，讓他們知道害怕，把他們送去特種兵訓練的地方坐牢，會被折磨，會被修理，會在牢房裡被操的死去活來，讓他們一聽到就害怕，就不敢再接類似的案子來當打手了」。

吳嘉隆表示，歹徒是持香港籍的中國大陸人廖港發，在台中對剛結束演講的矢板明夫動粗，揍矢板的嘴，意思是要矢板閉嘴。

吳嘉隆表示，矢板明夫隔天回台北主持的第一個節目，就是跟自己的對談。當時詳細看了他的臉部，發現上嘴唇的確有微幅腫起來，還好不太明顯，他還說門牙還有一些鬆動。

吳嘉隆指出，矢板明夫告訴他，對方派出可犧牲的小弟，來執行這個跨境任務，主要想創造寒蟬效應，讓其他媒體上的評論家知所收斂。

吳嘉隆認為，「我們的應對，不只是要譴責對方傷害台灣的言論自由，而是也要讓這些打手們有寒蟬效應，讓他們知道害怕，就是要把他們送去特種兵訓練的地方坐牢，而不是送去一般牢房坐牢」。

吳嘉隆說，因為一般牢房可能被黑社會管理，說不定他們反而過得舒服，而是要反過來操作，讓他們去很壞的地方坐牢，會被折磨，會被修理，會在牢房裡被操的死去活來，讓他們一聽到就害怕，就不敢再接類似的案子來當打手了。總之，就是一定要讓這些人也知道害怕，這樣的寒蟬效應會讓很多壞人退避，不再成為中共的打手。

吳嘉隆強調，接下來，也要讓中共本身感受到寒蟬效應，自己就先講結論，要讓他們知道台灣人惹不起，惹到台灣人是不會有好下場的，所以若是讓台灣這邊有了事情，就一定要報復，一定要反擊，而且要讓他們有感覺，當然就是要讓高層有感覺，讓高層知道害怕。

吳嘉隆說，以前台灣人太純樸善良，於是具有土匪無賴性格的人，就根本不把台灣人放在眼裡，所以要改變這種局面，不能再讓別人看不起！

吳嘉隆說，矢板明夫已經取得中華民國國籍，中共派人來到台灣的土地上欺負台灣的公民，這樣的土匪行徑，一定要有所反應，而且要讓他們知道害怕。

吳嘉隆直言，中共表面上的理由其實都不成立，他們一定把所有的行動都用「反對台獨」來包裝，但是，只要支持中華民國，對中共來講那就是台獨了，他們會說「華獨」是「泛獨派」：只要你說中華民國是主權獨立的國家，那就是泛獨派！到最後，結論就是，你必須把台灣的主權交出來，向中華人民共和國投降。既然是這樣，那還有什麼好說的？！兩岸還有什麼可交流的？還有什麼「一中各表」？中共會給各表的空間嗎？

吳嘉隆強調，中共派人來台灣打矢板明夫，恰恰證明他們不但沒招了，而且還證明矢板明夫做的事情是對的，會讓中共感覺到痛！既然如此，自己相信也贊成對的事情就應該繼續做下去！中共想讓台灣人害怕，大家就要反過來，讓中共害怕台灣人的強大！矢板加油！台灣不是好欺負的！

▼吳嘉隆。（圖／資料照）

▲▼ 吳嘉隆。（圖／記者林怡雨攝）

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