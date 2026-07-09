解除對鍾文智科監讓他落跑　高院法官陳勇松遭判罰俸1年

▲法官陳勇松解除鍾文智的限制出境，過程諸多違失，遭職務法庭判決罰俸1年。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

「連一鮑魚」前董事長、「摩坦利」投資公司負責人鍾文智遭判刑18年定讞後，當天就落跑。外界批評當時解除鍾文智科技監控的高等法院合議庭縱放，受命法官陳勇松因此遭監察院提出彈劾，送懲戒法院職務法庭議處。職務法庭9日判決將他罰款，數額為現職月俸給總額1年。可上訴。

鍾文智因為炒作多檔TDR，二審高等法院在2023年5月間判處有期徒刑17年6月。高院也在2023年10月間裁定對鍾文智實施電子腳鐐科技監控，限制出境出海、並定時到派出所報到。案件因法官調動，改發由法官邱忠義、陳勇松組成的合議庭審理，經過評議後決定，在2024年10月提高鍾文智保釋金2000萬元，並停止對鍾文智科技監控。不過當時合議庭並未做出實體裁定，而是以「審理單代替裁定」，所以沒有送達檢察官，就通知鍾文智前來拆卸電子腳鐐設備。

最高法院於2025年3月12日下午1點多，評議將鍾文智涉案的7個罪行判決定讞，並通知檢方對鍾文智啟動防逃機制。但鍾文智就在定讞當天下午2點半左右，搭乘友人的車輛逃亡；至於檢方接獲通知後，台北地檢署於當天下午4點才啟動防逃機制，這時鍾男已經逃亡1個多小時了。檢方也到了隔日下午6點，因鍾文智未到派出所報到，拘提未著才發布通緝。為了彌補過失，高院也在3月28日上傳一個解除鍾文智科技監控的「略式裁定」。

案情持續發燒，最後邱忠義、陳勇松二人均被送法官評鑑。法官評鑑委員會認為，陳勇松2次不當增補審理單，還指示書記官抽換公務電話紀錄表，也未依規定宣示或送達裁定正本，且未即時將裁定正本送達給檢察官，犯下諸多違失，因此送請監察院審議。監察院對陳勇松提出彈劾，並送懲戒法院職務法庭議處。

職務法庭審理時，陳勇松否認縱放，並將整起案件的過程解釋清楚。至於相對機關司法院與監察院，均批評陳勇松將責任推卸給審判長。全案於9日宣判，合議庭判決將他罰俸，數額為現職月俸給總額1年，初估約200萬元。