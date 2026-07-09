不斷更新／強颱巴威逼近！福山植物園休園3天　全台活動異動一覽

▲巴威颱風路徑潛勢預報。（圖／翻攝自中央氣象署）

突發中心／整理報導

強烈颱風巴威來勢洶洶，中央氣象署預估9日下午可能發布海上警報，深夜有機會發布陸上警報，屆時全台都可能納入陸警範圍，影響擴及全台，《ETtoday新聞雲》將為讀者掌握最新情況。

各地活動、景區開放狀況異動情形如下：

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彰化

●2026員林潑水節：原訂7/11舉辦，考量天候狀況及安全性活動將延期辦理，後續舉辦日期另行公布。

●卦山盃足球錦標賽：原訂7/11-7/13舉辦，延後至7/25-7/27舉行。

●小鎮光影藝術節：7/9晚間起預防性熄燈，至颱風遠離檢修後另行公告恢復展出。

●慶安水樂園：原訂7/11-7/12舉行，擇期延後辦理。

南投

●埔里鎮立圖書館「書香冒險夜」：原訂7/10-7/11舉辦，延期至7/17-7/18。

●埔里田園藝廊南投縣藝池藝術協會─連結自然、藝術與人文的對話開幕式：原訂7/11上午10：30舉行，若當天南投縣宣布停班停課即取消。

●埔里鎮桃米親水公園：7/10-7/11（週五、週六）休園。

宜蘭

●2026宜蘭國際童玩節：自7/9下午6時起至7/10全天休園。颱風過後，在天候允許範圍內，將在最短的時間完成園區復原工作，開園時間將另行公告。

●2026羅東藝穗節：原訂7/11晚間7時開幕，順延至7/12下午6時辦理。

●五峰旗登山步道：7/9下午5時起實施預警性封閉。

●福山植物園：因巴威颱風來襲，為確保入園遊客安全，福山植物園依照中央氣象署預測，將於7/10-7/12共3天實施預警性休園。

▲宜蘭童玩節預警性休園。（圖／翻攝自宜蘭童玩節臉書）