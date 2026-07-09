快訊／氣象署宣布「14:30發布海上颱風警報」

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風持續接近，中央氣象署表示，若路徑無特殊變化，預計今天下午2時30分將發布海上颱風警報，明天清晨發布陸上颱風警報。

氣象署預報科長林伯東表示，巴威颱風暴風範圍廣大，7級風暴風半徑有380公里，未來以每小時15至20公里速度朝西北西轉西北往台灣前進，目前台灣位於沉降區，天氣晴朗高溫，颱風未來預計以中颱上限至強颱下限通過北部近海，影響嚴峻，尤其明天晚間至周六影響最劇烈，各地都將迎來強風豪雨。

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▲巴威颱風影響趨勢。（圖／氣象署提供）

林伯東指出，今天下午風力逐漸明顯，明天白天各沿海有接近10級陣風，明天晚間至周六白天各沿海則有10至11級強陣風，桃園以北、宜蘭、馬祖、蘭嶼及綠島有12級強陣風。

降雨方面，他表示，明天白天強烈北風影響，北部及宜蘭山區開始有大雨及局部豪雨，周五晚間至周六白天各地都有豪大雨，北部地區、中部、東北部山區有豪雨等級以上降雨，預計周六晚間雨勢才會趨緩。

另外，他指出，目前東半部、北部、馬祖及東沙島已有長浪，台東浮標已測得5.5公尺浪高，預估明天晚間各海面容易有2至4公尺浪高，尤其東半部及北部可能有6公尺浪高。

▲▼巴威颱風影響趨勢。（圖／氣象署提供）