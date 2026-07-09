巴威攪局變天！金門高溫恐現焚風　氣象站籲加強防颱留意交通

▲金門氣象站週報。（圖／金門氣象站提供）

記者鄭逢時／金門報導

受太平洋高壓影響，金門近日持續高溫炎熱，天氣以晴到多雲為主。不過金門氣象站提醒，隨著強烈颱風巴威逐漸接近，預計7月11日起天氣將明顯轉趨不穩定，風雨增強，民眾除應提前做好防颱準備，也須留意台金交通及沿海安全。

金門氣象站表示，9日至10日仍受太平洋高壓影響，天氣維持晴時多雲，白天高溫炎熱，其中10日更有發生焚風的可能，提醒民眾外出應做好防曬、適時補充水分，避免熱傷害。

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隨著第9號颱風巴威及外圍環流接近，7月11日至12日白天將轉為陰時多雲，並有短暫陣雨或雷雨，伴隨較強陣風，整體天氣明顯轉趨不穩定。預估12日晚間至14日，颱風雖逐漸遠離，但環境水氣仍偏多，局部地區仍有短暫陣雨或雷雨，15日降雨機率依然偏高。

氣象站提醒，颱風影響期間應慎防強風豪雨，低窪地區須留意積淹水情形，往返台灣與金門的旅客也應隨時掌握航空班機最新資訊，預留行程彈性。

此外，7月13日及14日適逢年度大潮，沿海及潮間帶風浪可能偏大，呼籲民眾避免前往海岸、堤防及潮間帶活動，以維護自身安全。

氣象站指出，7月9日至10日仍是較適合安排戶外活動的時段，其中9日天氣最為穩定；隨著巴威逐漸接近，自11日起至13日風力將明顯增強，建議減少非必要外出，並持續留意中央氣象署發布的最新颱風動態及天氣資訊，提前完成各項防颱準備。