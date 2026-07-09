狂歡到天亮！八軍團上校旅長帶隊衝制服店　遭抓包火速拔官

▲八軍團傳出上校旅長帶隊去制服店消費的軍紀風波。圖為八軍團進行105榴砲砲操聯合操作訓練的資料畫面。（圖／八軍團提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄八軍團後備旅林姓上校旅長遭爆，本月1日深夜竟帶著旅內多名校級幹部前往高雄市一家有女陪侍的制服酒店聚會，一行人大唱KTV、飲酒狂歡，直到隔天凌晨4時許才離開。消息傳回軍中後，高層震怒，陸軍隨即展開調查，確認事件屬實，已將林姓旅長調離現職，後續將召開人事評議會議處。

據了解，林姓旅長當晚與旅內少校監察官、少校營參謀主任等共4人相約外出，前往高雄市新興區一家知名制服酒店消費。該店以女陪侍服務聞名，一行人在包廂內唱歌飲酒，直到翌日凌晨才盡興離場。

知情人士透露，「旅長帶隊上酒店」一事近日在部隊內部迅速傳開，引發不少官兵議論，也驚動陸軍司令部介入調查，由於酒店附近路口監視器正好拍攝到出入口，相關畫面成為調查重點，據悉，該旅甚至曾派員以調查官兵行蹤為由，前往轄區派出所了解周邊監視器情況，但最終仍無法掩蓋相關事證。

陸軍八軍團證實，日前接獲林姓旅長率員前往酒店消費的通報，經調查確認同行共有4人，林員也已坦承相關事實。軍方表示，已於昨（8）日將林姓旅長調離現職，先行列管於軍團本部，待相關行政程序完成後，將依法召開人事評議會，並依《陸海空軍懲罰法》追究行政責任。