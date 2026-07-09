巴威逼近！闖警戒海岸最高罰25萬　海巡：別觀浪、拍照、釣魚

▲海巡署南部分署籲請民眾勿觀浪。（圖／海巡署提供）

記者陳崑福／屏東報導

中央氣象署持續發布強烈颱風「巴威」相關颱風資訊，受颱風外圍環流及海象變化影響，臺灣周邊海域風浪將逐漸增強，沿海地區可能出現長浪、強陣風及瞬間大浪。海巡署南部分署提醒，颱風期間岸際海象瞬息萬變，請民眾務必遠離海邊、港區、防波堤及易受浪潮影響區域，切勿戲水觀浪、拍照或從事釣魚等活動，以免發生落海、受困等危險。

海巡署南部分署表示，依據中央氣象署颱風動態及各地方政府災害應變作為，轄內臺南市、高雄市及屏東縣政府如公告劃設海岸、港區或相關危險區域為警戒區，海巡人員將配合地方政府，於現場執行機動巡查、柔性勸離及安全維護等勤務；倘發現民眾於警戒區公告後，未經許可擅自進入管制範圍，將依法開立舉發單，並函送地方政府依規定裁處。

海巡署南部分署指出，將全面提升防颱戒備，轄屬各單位均已完成相關救災整備，並與地方政府災害應變中心保持密切聯繫，隨時可依災情狀況投入支援。除加強岸際、港區、河口及易受浪潮影響熱點巡查外，也已備妥救生艇、行動救援車、無人機、救生器材及緊急救護等裝備，確保突發狀況發生時能迅速應變。

海巡署南部分署呼籲，颱風期間海岸線看似平靜，實際上常因長浪、暴潮及回流造成突發性危險，民眾一旦不慎落海或受困，除危及自身生命安全，也會增加第一線搜救人員冒險救援的風險。依「災害防救法」及相關規定，地方政府發布警戒區公告後，違規進入者可處新臺幣五萬元以上、二十五萬元以下罰鍰，請民眾切勿心存僥倖。