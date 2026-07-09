致癌油案李四川競辦嗆「你爸當年不是這樣說」　蘇巧慧：兩件事不同

▲民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／新北報導

中聯油品致癌物苯駢芘超標案延燒，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧8日強調，這件事就是回到食安法各自分工，中央地方一起動起來守護國人健康，人民想看到的，是中央地方各自負起責任，一起把事做好。李競辦嗆，「你爸當年可不是這樣說的」。蘇巧慧今（9日）回應，兩件事不同，當年進口管制、流向調查當然中央責任較多，這次台中廠商製程出問題，中央地方當然要在不同層面負各自責任。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（9日）參加台大醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建統包工程動土典禮，與總統賴清德、新北市長侯友宜等同台。蘇巧慧表示，這個建設是在蘇貞昌院長任內同意補助，陳建仁院長核定，卓榮泰院長持續推動、努力，也是在侯友宜市長領導的新北市政府團隊大力支持之下，今天真的要動土了，賴清德總統也會來。

蘇巧慧指出，在議員張錦豪、周雅玲、鄭宇恩的持續監督支持下，今天這件好事真的就要發生了，金山的大事、新北的大事，大家都非常的高興。未來她也會希望利用生活加給補助、開業獎金，為地方留住好人才，讓北海岸醫療量能可以再增加，再補足金山、萬里的醫療量能，讓地方的鄉親都能夠有健康的好生活。

針對致癌油問題，李四川競辦翻出蘇貞昌以前貼文指出，「你爸當年可不是這樣說的」，當年字字句句要求中央政府「負責任、拿出具體辦法」，如今蘇巧慧卻改口要「中央地方各自負責」。

蘇巧慧回應，「我想這兩個事件其實是不一樣的」，當年的黑心油事件，其實是不肖廠商利用國外進口飼料油混充食用油的惡劣行為。所以從進口管制，一直到流向調查，當然都是屬於中央的責任比較多。

蘇巧慧指出，這次事件，其實是台中在地製造商，在製程出了問題，所以中央和地方當然都應該在不同的層面，要負起各自的責任。「我的立場很清楚，從地方的稽查，一直到中央重新擬定流向通報機制，我們都應該要來全面通盤檢討」。

蘇巧慧說，民眾真的是希望看到中央和地方，能夠各自在不同的層面上負起責任，大家一起合作，才能守護國人的健康。