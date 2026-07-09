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致癌油案李四川競辦嗆「你爸當年不是這樣說」　蘇巧慧：兩件事不同

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧出席台大醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建統包工程動土典禮（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲民進黨新北市長參選人蘇巧慧。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／新北報導

中聯油品致癌物苯駢芘超標案延燒，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧8日強調，這件事就是回到食安法各自分工，中央地方一起動起來守護國人健康，人民想看到的，是中央地方各自負起責任，一起把事做好。李競辦嗆，「你爸當年可不是這樣說的」。蘇巧慧今（9日）回應，兩件事不同，當年進口管制、流向調查當然中央責任較多，這次台中廠商製程出問題，中央地方當然要在不同層面負各自責任。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（9日）參加台大醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建統包工程動土典禮，與總統賴清德、新北市長侯友宜等同台。蘇巧慧表示，這個建設是在蘇貞昌院長任內同意補助，陳建仁院長核定，卓榮泰院長持續推動、努力，也是在侯友宜市長領導的新北市政府團隊大力支持之下，今天真的要動土了，賴清德總統也會來。

蘇巧慧指出，在議員張錦豪、周雅玲、鄭宇恩的持續監督支持下，今天這件好事真的就要發生了，金山的大事、新北的大事，大家都非常的高興。未來她也會希望利用生活加給補助、開業獎金，為地方留住好人才，讓北海岸醫療量能可以再增加，再補足金山、萬里的醫療量能，讓地方的鄉親都能夠有健康的好生活。

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧出席台大醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建統包工程動土典禮（圖／蘇巧慧辦公室提供）

針對致癌油問題，李四川競辦翻出蘇貞昌以前貼文指出，「你爸當年可不是這樣說的」，當年字字句句要求中央政府「負責任、拿出具體辦法」，如今蘇巧慧卻改口要「中央地方各自負責」。

蘇巧慧回應，「我想這兩個事件其實是不一樣的」，當年的黑心油事件，其實是不肖廠商利用國外進口飼料油混充食用油的惡劣行為。所以從進口管制，一直到流向調查，當然都是屬於中央的責任比較多。

蘇巧慧指出，這次事件，其實是台中在地製造商，在製程出了問題，所以中央和地方當然都應該在不同的層面，要負起各自的責任。「我的立場很清楚，從地方的稽查，一直到中央重新擬定流向通報機制，我們都應該要來全面通盤檢討」。

蘇巧慧說，民眾真的是希望看到中央和地方，能夠各自在不同的層面上負起責任，大家一起合作，才能守護國人的健康。

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧出席台大醫院金山分院長照暨醫療綜合大樓新建統包工程動土典禮（圖／蘇巧慧辦公室提供）

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