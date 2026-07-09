三重軟爛女婿狠殺妻家嬤孫3人！從未向家屬道歉　二審仍判死刑

▲三重滅門血案殺害嬤孫3人兇手張泓毅，二審仍判死刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

發生在2024年5月間的三重嬤孫三代遭滅門慘案，兇手為性格軟爛的女婿張泓毅，他無業又沉迷賭博，婚後全靠著妻子與娘家支撐，又向岳母借款數十萬元。但他全然沒有改過之心，竟以為妻子外遇，狠心殺害同住的妻子、岳母，以及妻子先前所生的3歲兒子。一審將他重判死刑，上訴二審後，因他從未向家屬道歉，家屬堅持判死。全案於9日宣判，高院駁回上訴，仍將他判處死刑。

案發時24歲的張泓毅，與當時30歲的陳姓女子結婚，婚後與妻子、岳母，以及妻子先前所生的3歲兒子，同住在三重進安街某處住宅中。張男因沉迷賭博、性格軟爛，婚後無業，家計全靠妻子工作所得。而他為了償還賭債，更向當時69歲的岳母借款數十萬元。

案發於2024年5月中，陳妻的姐姐因為多日找不到母親與妹妹，報警後帶著鎖匠上門，結果打開大門一看，竟發現母親、妹妹，以及妹妹3歲的兒子，三人已經死亡多時，屍體遭棉被纏裹。至於張男則不見蹤影，母親養的寵物犬「糯米」，也不見蹤影。警方隨即鎖定張男展開追查，僅僅1天的時間，就逮捕張男到案。

張男供稱，因為懷疑妻子外遇，雙方爆發口角，他先以枕頭悶死妻子；之後再勒死熟睡中的岳母。至於3歲男童，張男認為已經無人照顧，又不能帶著逃亡，索性一併殺害；只是殺害男童前後耗時數十分鐘，折磨男童，讓男童死狀悽慘。案經檢方提起公訴，一審由新北地院國民法官審理。國民法官認為張男泯滅人性、手段兇殘，將張男判處死刑、褫奪公權終身。案件上訴第二審。

張男僅針對量刑部分上訴，高等法院審理時，張男說自己有悔意，請求輕判。但死者陳妻的姊姊則當庭表示，張男從一審到現在的二審，「你有跟我講過任何一句抱歉嗎？」雖然他自己說有悔意，卻從不認錯，因此她請求法院維持死刑。

全案於9日宣判，高院駁回上訴，仍將張男判處死刑、褫奪公權終身。張男與死者家屬均未到庭聆聽宣判。