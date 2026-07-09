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巴威移動加速　氣象署：暴風圈一定會進到台灣

▲▼巴威颱風。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

巴威颱風暴風圈預計明天晚間觸陸。根據中央氣象署最新「120小時颱風暴風侵襲機率」，基隆市暴風侵襲率達99%，較過去6小時略為降低。氣象署表示，此次暴風圈一定會進到台灣，少數誤差不會影響侵襲機率。

根據氣象署針對主要城市及離島「120小時颱風暴風侵襲機率」，截至今天上午8時，基隆市暴風侵襲率達99%，台北市、新北市及宜蘭縣也有97%，桃園市95%，新竹縣、新竹市及花蓮縣90%，整體較過去6小時略為降低。

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氣象署預報員鄭傑仁表示，侵襲機率是指過去5年氣象署官方預測類似路徑100次之中，颱風7級風暴風侵襲該處案例的次數。此次巴威颱風暴風圈基本上一定會進到台灣，並造成影響，少數誤差不會影響侵襲機率。

▲▼巴威颱風。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風暴風侵襲率。（圖／氣象署提供）

鄭傑仁表示，巴威颱風逐漸朝台灣東北方接近，將於今天下午2時30分發布海上颱風警報，明天清晨發布陸上颱風警報，暴風圈則預計在發布陸警後18小時接觸陸地，預估觸陸時間點為明天晚間。

根據氣象署最新觀測，巴威颱風今天上午8時中心位置在北緯18.4度，東經129.8度，以每小時18公里速度，向西北進行，較過去6小時略為加速。中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，瞬間最大陣風每秒63公尺，強度略為減弱，7級風平均暴風半徑380公里。

氣象署表示，今天環境轉為東北風，基隆北海岸白天開始有零星降雨，午後南部地區有局部陣雨，晚間桃園以北及宜蘭有零星短暫陣雨。明天白天風雨逐漸明顯，明天晚間至周六白天各地風雨明顯增加，中部以北、宜蘭地區及南部山區有大雨或豪雨，北部山區有長延時強降雨，位於背風側的花東則要留意焚風。

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