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161公斤大麻藏吉普車輪胎...慘被檢調攔截　毒梟割胎傻眼被逮

▲海關在從加拿大進口的牧馬人吉普車輪胎中查獲161kg大麻，檢方循線抓捕3人並起訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海關在從加拿大進口的牧馬人吉普車輪胎中查獲161kg大麻，檢方循線抓捕3人並起訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

基隆地檢署查出一集團利用自加拿大進口的2輛「牧馬人無限版（Jeep Wrangler Unlimited）」吉普車，在輪胎及備胎內夾藏共299包、毛重161公斤第二級毒品大麻，企圖闖關運台被海關察覺攔截。全案今天（9日）偵查終結，檢方調查後依《毒品危害防制條例》運輸第二級毒品及《懲治走私條例》私運管制物品進口等罪，起訴唐姓、曾姓及李姓3名被告。

檢方調查，曾男等人與身分不詳共犯，預謀利用進口車輛夾帶毒品運輸來台，曾男先於今年1月委託不知情第三人，自加拿大進口2輛牧馬人無限版吉普車，同時承租新北市林口一處廠房作為存放地點，李男則事先將拆卸汽車輪胎所需工具載運至倉庫，為取毒作業預作準備。

▲海關在從加拿大進口的牧馬人吉普車輪胎中查獲161kg大麻，檢方循線抓捕3人並起訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼2輛牧馬人吉普車分別以59萬元及82萬元被依法拍賣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲海關在從加拿大進口的牧馬人吉普車輪胎中查獲161kg大麻，檢方循線抓捕3人並起訴。（圖／記者郭世賢翻攝）

隨後，不詳人士在加拿大將299包、毛重共161公斤的大麻，分別藏入2輛吉普車的輪胎及備胎內，車輛於2月初海運來台，原預計3月抵達基隆港。不過，曾男在運送期間因另案遭羈押，因此改由唐男出面領取吉普車。

基隆關於車輛抵港查驗時察覺有異，隨即通報法務部調查局航業調查處基隆調查站，並報請基隆地檢署檢察官指揮偵辦。專案人員先將車內毒品全數取出，再依唐男原先安排的收貨流程，將車輛運送至指定倉庫，待唐男動手割破輪胎準備取出毒品時，當場將其逮捕，並循線拘提曾男、李男到案，3人均經法院裁定羈押禁見。

基隆地檢署表示，全案偵查終結後，認定曾男、唐男及李男共同涉犯運輸第二級毒品及私運管制物品進口等罪嫌，今日依法提起公訴。此外，檢方為避免遭查扣車輛價值折損，並降低保管成本，偵查期間即囑託法務部行政執行署宜蘭分署依法拍賣2輛涉案吉普車，拍賣於7月6日完成，其中2輛車分別以59萬元及82萬元拍定。

基隆地檢署強調，政府秉持「毒品零容忍」政策，將持續落實「新世代反毒策略行動綱領3.0」，對於跨境運毒案件從嚴究辦，全力阻絕毒品於國境之外，以維護國人健康及社會治安。

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