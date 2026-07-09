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萬美玲護佀廣洋「不會傷害人」　她曝私下互動：萬以自己兒子為傲

▲▼佀廣洋。（圖／翻攝自Facebook／佀廣洋）

▲佀廣洋。（圖／翻攝自Facebook／佀廣洋）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋近日爆出霸凌同學、對特教生動手、做球版簽賭等爭議。佀廣洋日前出面說明各項爭議，並坦承部分霸凌指控。佀廣洋一發長文，萬美玲也動員大批支持者、藍營里長立刻留言相挺，萬美玲今（9日）也喊告，並說佀廣洋不會傷害人。時代力量黨主席王婉諭坦言，萬美玲算是她前同事，「只要講到孩子，她的神情總是很不一樣，看得出來，她以自己的兒子為傲，這件事真正困難的是要承認，我的孩子曾經傷害別人。因為這件事不只是政治，也是教育」。

佀廣洋霸凌傳聞在社群上流傳近一年，佀廣洋6日終於正面回應，他坦言，因為年少不成熟，做錯的事情願意誠實承認，向曾因此受到影響的家人及相關人士表達歉意。佀廣洋承認包括白膠黏同學頭髮、取綽號傷害同學、詢問外送員是否車禍、推倒亞斯伯格症同學、高中涉及簽賭等。

王婉諭表示，佀廣洋這件事，其實跟教育有很大的關係。萬美玲算是她的前同事。他們的政治立場大不相同，但在教文委員會的時候，曾經跟她講過幾次話，「我那時就印象深刻，只要講到自己的孩子，她的神情總是很不一樣，看得出來，她以自己的兒子為傲」。

王婉諭坦言，天下很多的父母也都是這樣。可是，當孩子的問題，已經牽涉到被傷害的人、牽涉到公共職位、牽涉到人民要不要把權力交給他的時候。「真正困難的，反而是要承認：我的孩子，曾經傷害別人。因為這件事不只是政治，也是教育」。

王婉諭指出，關鍵不只在於一個候選人要不要面對自己的過去，也在於一位母親能否承認，自己的孩子做錯了很多事，顯然，不論是為了權力、為了自己，萬美玲都沒有做到這件事。

對於佀廣洋常嗆聲「你知不知道我媽是誰？」王婉諭認為，如果這句話被一個孩子掛在嘴邊，代表他知道這句話很有用。如果抽菸被教官抓到，媽媽打電話來就沒事了；如果晚回家了，媽媽質問的是老師而不是孩子；如果每一次，大人都用權力替孩子擋掉後果，孩子就會慢慢以為：不論我做了什麼，都不需要自己承擔。這就是在告訴孩子：你的行為不用付出代價。

王婉諭表示，佀廣洋從小霸凌同學、推倒亞斯伯格症的同學、取綽號傷人、欺負外送員，這些惡劣的行徑，背後都是基於同樣的邏輯。一個從小相信自己犯錯不需要付代價的人，長大後會用同樣的方式，對待身邊所有人。

王婉諭坦言，一般人可能很難想像，但政治人物的權力，有時候比大家想像的還要大。你出現在學校、機關、地方場合，大家會因為你的身份多看你一眼，也會因為顧慮你的影響力，對你客氣三分。這樣的權力可以拿來改變社會，也可能變成壓迫別人的工具。

王婉諭表示，成為立委之後，自己對這個身份一直很小心，「因為我知道，我的孩子也在看，看我怎麼跟人說話，看我怎麼處理事情，也看我會不會濫用權力解決問題。這也是身教。我不希望孩子覺得，媽媽的身份可以成為他的保護傘」。所以如果孩子在學校遇到問題，就依照學校的程序處理；孩子做錯事，就該學會道歉、承擔和修正。這些事情，大人不能代替他完成。

佀廣洋的貼文底下很多留言說：「小時候誰不調皮？孩子都會犯錯。」王婉諭指出，這兩件事絕對不能混在一起講。調皮，常常是孩子對規則的試探，可能是爬牆、惡作劇、挑戰大人訂下的規矩。霸凌是對人的壓迫，挑一個比較沒有能力反擊的人，讓對方害怕、痛苦，然後從那種不對等的關係裡取得自己的地位。前者是長大的一部分，後者如果沒有被認真看待，就是一生的問題。

王婉諭解釋，當孩子回家笑著說「我們都叫某某某一個很難聽的綽號，超好笑」的時候，父母當下的反應很重要。是跟著笑、覺得小孩玩一玩而已？或者會停下來問他：如果今天被這樣叫的人是你，你怎麼想？這就是教育的差別。

萬美玲說，當兒子高中時期涉入網路簽賭時，她親自報警，把兒子交給少年法庭。王婉諭認為，但這個選擇早就太晚了。因為教育的關鍵，往往無法等到大事發生。而是在日常一次次「這次就算了」、「他還小」、「老師是不是針對他」的讓步中，把界線變得越來越模糊。

王婉諭表示，這也是為什麼，很多政治家族為人詬病。不只是政治資源的世襲、寡佔，還有孩子從小看著大人怎麼使用權力。他看見大人打電話可以解決事情，看見別人因為家裡的身份而退讓，久而久之，他很可能真的會相信，自己跟別人不一樣。但政治人物最不該有的，就是這樣的心態。因為我們手上有資源、有聲量、有影響力。這些東西不能拿來保護自己人，而是應該拿來照顧比我們更弱勢、更沒有背景、更沒有辦法替自己發聲的人。

王婉諭認為，佀廣洋的事情延燒到今天，在我看來，關鍵早已不是「他做過什麼」，而是「他怎麼面對」。因為民意代表不是一般職業。人民把選票交給你，也把權力交給你。你必須讓大家相信，你知道權力的界線在哪裡。這段時間以來，佀廣洋避重就輕的道歉、萬美玲動員來的相挺、羅廷瑋要求受害者出來說明，都還是在幫他免去責任，而不是正視錯誤。

王婉諭坦言，她試著去看佀廣洋的政見和受訪，依然看不出來：除了「萬美玲的孩子」之外，佀廣洋是誰？他對桃園的想像是什麼？他為什麼要從政？在這些人眼裡，政治根本不需要理念、不需要專業。這樣的政治，才是最荒謬的。

本文作者

杜冠霖

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