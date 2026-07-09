搶救理工師資荒！台師大推「菁英公費專班」　鎖定AI、半導體人才

▲台師大校長宋曜廷宣布推出「理工教學菁英碩士公費專班」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣面臨嚴重的理工與資訊師資荒。為解決上述問題，台灣師範大學今日宣布啟動「理工教學菁英碩士公費專班」招生，提供免學雜費、津貼與保障教職等措施，預計招收30名具備物理、化學及資訊科技專長的人才，強力鎖定AI、軟體、半導體製程/設備等人才，以及具理工科代理代課經驗的老師，解決中學科學教師需求。

國內半導體產業蓬勃發展，導致近年來台灣面臨嚴重的理工與資訊師資缺口。國內師資培育龍頭的台師大，今天在校長宋曜廷帶領下宣示全面啟動師培改革，宋曜廷指出，有學科基礎、實務經驗、經過生涯試煉後，仍然保持對教育的熱誠和承諾的業界人士，是最佳未來優秀教師人選，透過「STEM領域師資培育碩士公費專班」，招募已有職場歷練、真正在產業界工作過，且決心投入教育志業的理工人才。

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台師大表示，為解決中學科學教師需求，將產業經驗導入教室，「理工教學菁英碩士公費專班」主打「從科技前線到教育講台」理念，預計招收30名具備物理、化學及資訊科技專長的人才，強力鎖定AI、軟體、半導體製程/設備、傳產工程師、PM、研究人才，以及具理工科代理代課經驗的老師，預計招收名額為物理專長14名、化學專長4名、資訊科技專長12名。

宋曜廷指出，以往師培制度多半鎖定大學生，但因還在職涯能力培養與試探階段，之後因很多誘因而離開教育界。台師大調查發現，10到15年前，參與師培課程學生有7到8成會留下來擔任老師，但最近只剩下4成，但很多高科技業人士在就業探索過後，對教育還是有熱誠，加上其經驗，可以投入教育發展，所以台師大提供公費，讓這些人在上課時沒有後顧之憂。

台師大補充說明，這個學士後師培碩士專班，在教育部支持下，整合教育碩士學位、師培課程與半年教育實習，透過優質的課堂授課和密集的見習，希望在一年半到兩年內，培養在教學知識、技能和熱誠都屬一流的老師。有別於傳統師培模式，課程導入臨床式師資培育與專業轉譯訓練，協助具有產業實戰經驗的人才，將深厚的理工知識，轉化為中學生易於理解的STEM探究課程。

台師大進一步表示，這個專班預計今年9月公告招生簡章，不僅提供國家公費培育資源，畢業並取得教師證後，更享有依規定分發至中等學校任教的保障，有效降低轉職風險，為理工人提供一條安穩且具深遠社會影響力的「職涯第二曲線」，也希望藉由此一創新師培模式，建立AI世代的科學教育新典範。