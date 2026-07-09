微型電動二輪車罰單去哪繳？苦主連跑3處碰壁　警方解惑





▲微型二輪電動車罰單。（圖／屏東吃喝玩樂3.0進階版臉書）

記者陳崑福／屏東報導

一名微型電動二輪車騎士收到違規罰單後，先後跑監理站、警察機關及超商都碰壁，將經歷PO上網求助，引發大批網友熱議，甚至有人懷疑是詐騙。對此，屏東縣警察局內埔分局說明，微型電動二輪車違規裁決方式與汽、機車不同，罰鍰須至違規地轄區警察分局繳納，或利用郵局劃撥辦理，無法比照一般汽、機車至監理站或超商繳款。

「到底要去哪裡繳？」一名微型電動二輪車騎士近日收到違規罰單後，依序跑到監理站、縣警局，又到超商掃描條碼、操作多媒體機台，卻都無法完成繳款，忍不住將經過PO上網求助，引起大批網友熱烈討論。

該名騎士表示，收到罰單後先到監理站，卻被告知不能受理；接著前往警察機關，也被告知要到交通隊或其他單位，最後到超商刷條碼及查詢違規資料，系統卻顯示查無罰單，讓他傻眼直呼：「齁……到底……」。

貼文曝光後，不少網友分享自身經驗，有人表示「只能到郵局劃撥」、「要到開單轄區分局繳」、「微型電動二輪車和行人違規一樣，不適用監理站及超商系統」，也有人提醒先向警方查證罰單真偽，以免落入詐騙陷阱。

對此，內埔警分局說明，微型電動二輪車違規案件與一般汽、機車不同，裁決權責並非監理機關，而是由違規地點轄區警察分局辦理，因此違規人須前往罰單所載的轄區分局繳納罰鍰，或利用郵局劃撥方式繳款。

警方指出，一般汽、機車交通違規案件是由監理站裁決，監理系統已與四大超商等代收單位連線，因此可在超商、監理站或線上完成繳費；但微型電動二輪車因適用不同裁決系統，目前尚未全面與超商代收系統介接，因此民眾到超商刷條碼或查詢時，可能出現查無資料情形。