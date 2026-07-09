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點致癌油風暴3重點　林秉宥：虛假高食安標準只是政治鬥爭提款機

▲林秉宥。（圖／卓冠廷辦公室提供）

▲林秉宥。（圖／卓冠廷辦公室提供）

記者郭運興／台北報導

中聯油脂致癌油風暴持續延燒。對此，民進黨新北市議員林秉宥今（9日）表示，所有人都該誠實面對本質問題：這場風暴，究竟是真正的毒物健康風險，還是一場因為法規盲目「脫美入歐」而人為製造出來的體制危機？他以長文分析3重點強調，虛假的高食安標準只是政治鬥爭的提款機，如果要真正建立具備韌性的食安防線，就必須停止這種「標準越嚴代表政府越有在做事」的巨嬰心態。

林秉宥表示，這幾天中聯油脂的大豆沙拉油「苯(a)駢芘（BaP）」超標事件，在媒體高分貝的渲染下，再度演變成全台集體恐慌的系統性風暴。下游知名食品、餐飲品牌像推骨牌一樣一個個倒下，主管機關更祭出破億元的歷史性罰單。

林秉宥表示，但冷靜從地緣政治、全球大宗物資供應鏈與產業生態的基本邏輯來看，自己覺得所有人都應該誠實面對一個本質問題：這場鬧得沸沸揚揚的風暴，究竟是真正的毒物健康風險，還是一場因為法規盲目「脫美入歐」而人為製造出來的體制危機？

林秉宥直言，答案很殘酷：當台灣的油脂消費生態高度貼近美國與日本，法規卻一刀切地去套用迥然不同的歐盟標準時，這種「名實不符」的管理制度，注定會把本土廠商天天推向違法的懸崖邊緣。

接著，林秉宥指出，第一、「斷裂的供應鏈現實：美洲黃豆 vs. 歐盟本土菜籽」，歐盟敢在全球食安法規上高舉「預防原則」的道德大旗，對精煉過程中的化學污染物（如 BaP、GEs 等）設下極其嚴苛的「硬上限」，關鍵來自於其高度自主的農業結構。歐盟境內擁有大片油菜籽田，從採收、在地儲運到精煉，一條龍都在其法律管轄權內。

林秉宥表示，反觀台灣，大豆沙拉油高達九成以上的原料 100% 依賴進口，且主要來源就是美國與巴西等美洲大農場。在跨國大宗物資的遊戲規則裡，美洲農場為了防黴，採收後必然使用大型熱風機進行跨海長途運輸前的烘乾。一旦美洲當年氣候異常、農場烘乾溫度稍高，黃豆外殼吸附的 BaP 基數就會偏高。

林秉宥說，台灣的油廠在國際市場上只是缺乏話語權的買家，根本不可能實質介入美國或巴西農場的烘乾製程。當大家懶惰地全盤照抄歐盟、將成品 BaP 鎖死在 2 ppb 的超低標準時，就是親手在台灣最上游的代工廠頸部套上了絞刑。只要源頭原料有一絲波動，本土大廠再怎麼提升精煉技術，都可能在化學分析儀器下直接「爆表」。這不是蓄意下毒的黑心犯罪，這是大宗物資跨國供應鏈的技術宿命。

林秉宥指出，第二、「扭曲的飲食生態：管得動出廠，管不住台灣的夜市炸鍋」，第二個盲點，在於飲食與產業結構的根本差異。歐盟訂定如此嚴格的植物油加工污染物標準，是因為歐洲家庭的日常烹調以輕度煎炒、涼拌為主，主流油品是菜籽油與橄欖油。

林秉宥說，但台灣與美國、日本的生態高度重疊，油脂消費大宗不在家庭廚房，而在高度發達的食品加工業（泡麵、零食）與庶民餐飲外食（小吃攤、鹽酥雞、速食連鎖）。

林秉宥說，這種飲食文化極度依賴耐炸的大豆油、調合油與棕櫚油。如果政府的管理哲學只滿足於在「油廠出廠」時嚴管化學字面上的歐盟標準，卻對末端餐飲業的重複炸油、極性物質劣化缺乏系統性的輔導與配套，就會形成一個荒謬的斷層：上游油廠被死磕的化學數字逼到因為恐懼而選擇集體隱匿，但末端庶民吃進肚子裡的，依然是經過 180°C 連續油炸三天後有害化學物暴增的營業用油。這種「源頭嚴苛、末端真空」的法規，除了製造政治正確的假象，到底保障了誰的食安？

林秉宥指出，第三、「務實的第三條路：美日台混合制的折衷思考」。在食安管理的哲學上，美國（FDA）與日本（MHLW）顯然比歐盟更具備工程師的務實精神。

林秉宥表示，美國看重的是膳食總暴露量與經濟可行性，除非有立即、明確的急性毒性（如反式脂肪），否則對加工污染物多採取產業指引與風險評估；日本更是與台灣結構最像的國家，缺乏本土大宗油籽作物，同樣擁有深厚的天婦羅與炸物文化。

林秉宥表示，但日本不急著在法規上訂死一個脫離現實的硬上限，而是由官方出資研發低溫精煉技術、輔導食品廠轉型，採取「抓輔導、緩立法」的策略。

林秉宥認為，台灣今天面臨的不是毒物科學上的急性危機（事實上，日常吃一頓露天炭烤或煙燻燒肉，攝入的 BaP 往往遠高於這次超標的大豆油），而是一場法規水土不服所引發的系統性信任崩潰。

林秉宥說，如果要真正建立具備韌性的食安防線，就必須停止這種「標準越嚴代表政府越有在做事」的巨嬰心態。應該修正盲目對齊歐盟的路線，轉向美日的務實陣營。

林秉宥指出，應該調整進口大宗油品的邊界值，改以行政指引輔導源頭技術轉型。 避免用毀滅性的天文數字罰單，逼得產業鏈為求生存而走向隱匿的惡性循環。

林秉宥強調，將監管重心從「油脂本身」轉移到「加工成品」與「末端外食監測」。 效法歐盟對嬰幼兒副食品與加工食品的殘留分級，並落實日本式的餐飲業營業用油淘汰指標。

林秉宥認為，法規是為了解決現實問題，而不是為了在國際上標榜自己的清高。脫離產業現實與地緣供應鏈的歐盟標準，正在台灣製造一場又一場人為的假食安危機。

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